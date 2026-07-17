АСТАМУР КАЦИЯ ВРУЧИЛ ВЕРИТЕЛЬНЫЕ ГРАМОТЫ ПРЕЗИДЕНТУ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ
Сухум. 17 июля 2026. Абхазия-Информ. Чрезвычайный и полномочный посол Республики Южная Осетия в Республике Абхазия Астамур Кация вручил верительные грамоты президенту Республики Абхазия Бадре Гунба.
Президент подчеркнул, что Абхазию и Южную Осетию связывают исторически братские отношения, основанные на общей судьбе, взаимном уважении и многолетней поддержке.
«Вместе мы прошли непростой путь становления и международного признания наших государств. Сегодня мы продолжаем укреплять политический диалог, развивать торгово-экономическое, гуманитарное и культурное сотрудничество, последовательно расширяя взаимодействие по всем направлениям», – сказал Бадра Гунба.
Глава государства пожелал послу успехов в ответственной дипломатической миссии, направленной на укрепление дружбы и сотрудничества между Республикой Абхазия и Республикой Южная Осетия.
Астамур Кация подчеркнул намерение продолжать активное двустороннее взаимодействие. Он также отметил, что республики объединяют историческая близость и братские связи, и выразил уверенность, что сотрудничество по всем направлениям будет только углубляться и развиваться.
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