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Абхазия Информ

ВЛАДИМИР ДЕЛБА ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ЦЕРЕМОНИИ ВРУЧЕНИЯ ВЕРИТЕЛЬНЫХ ГРАМОТ ПОСЛОМ РОССИИ ПРЕЗИДЕНТУ БАДРЕ ГУНБА

Новости Пятница, 17 июля 2026 12:14
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ВЛАДИМИР ДЕЛБА ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ЦЕРЕМОНИИ ВРУЧЕНИЯ ВЕРИТЕЛЬНЫХ ГРАМОТ ПОСЛОМ РОССИИ ПРЕЗИДЕНТУ БАДРЕ ГУНБА

Сухум. 17 июля 2026. Абхазия-Информ. Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Республике Абхазия Вячеслав Гладков вручил верительные грамоты Президенту Республики Абхазия Бадре Гунба. В церемонии приняли участие вице-президент Беслан Бигвава, премьер-министр Владимир Делба, спикер Парламента Лаша Ашуба, министр иностранных дел Олег Барциц, первый заместитель руководителя Администрации президента Дмитрий Шамба, советник-посланник посольства России в Абхазии Максим Литвинов.

Президент поздравил дипломата со вступлением в должность. Бадра Гунба выразил уверенность, что знания, богатый опыт и глубокое понимание современных международных процессов посла будут способствовать дальнейшему укреплению союзнических отношений между государствами.

«Абхазию и Россию связывают прочные узы дружбы, союзничества и взаимного доверия. Наши отношения основаны на общей истории, уважении, взаимной поддержке и стремлении совместно обеспечивать безопасность, устойчивое развитие и благополучие наших народов», – сказал Бадра Гунба.

Президент выразил признательность за всестороннюю поддержку, которую Российская Федерация оказывает Республике Абхазия в укреплении государственного суверенитета, обеспечении безопасности и социально-экономическом развитии.

Бадра Гунба также выразил искреннюю благодарность президенту России Владимиру Владимировичу Путину за неизменное внимание к республике, последовательную поддержку и личный вклад в укрепление абхазо-российских союзнических отношений.

Бадра Гунба отметил, что Абхазия – страна с древней историей, богатым культурным наследием и многовековыми традициями. Президент подчеркнул, что история абхазской государственности насчитывает более 1200 лет, и это бесценное наследие в стране бережно хранят.

Бадра Гунба выразил убежденность, что в период работы Вячеслава Гладкова двустороннее сотрудничество будет и впредь динамично развиваться по всем ключевым направлениям.

В своем ответном слове Посол России подтвердил неизменность курса Российской Федерации на оказание всемерного содействия Республике Абхазия в обеспечении ее надежной безопасности и устойчивого развития в качестве независимого, современного и демократического государства.

«Успешная реализация совместных проектов несомненно, является примером глубокого единения народов России и Абхазии, их способности чтить память предков и духовно-нравственные ценности, созидать и нести ответственность за будущее подрастающих поколений», – заявил Вячеслав Гладков.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Пятница, 17 июля 2026 12:18

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