ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРОЙ ПРОВЕДЕНА ПРОВЕРКА ПО ВОПРОСАМ ВЫДЕЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Сухум. 17 июля 2026. Абхазия-Информ. Во исполнение плана работы на 1-ое полугодие 2026 года, Управлением права и по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генеральной прокуратуры проведена проверка исполнения решений Кабинета министров Абхазии по вопросам выделения земельных участков в прибрежной зоне, на предмет соблюдения земельного, градостроительного законодательства и Закона Республики Абхазия «О противодействии коррупции».

В соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Абхазия, прибрежные земли имеют особый правовой статус (режим), относятся к категории особо ценных земель, изъятие которых не допускается без соответствующего решения Кабинета министров.

По результатам прокурорской проверки установлено, что местными органами государственного управления не исполняются в полном объеме установленные Земельным Кодексом Республики Абхазия полномочия по ведению контроля в области регулирования земельных отношений. Нарушаются сроки согласования проектов строительства объектов и ввода объектов в эксплуатацию, несвоевременно заключаются договоры аренды земли, не осуществляется контроль за сроками исполнения условий Распоряжений Кабинета министров Республики Абхазия, и обеспечением рационального использования и охраны земель, относящихся к категории особо ценных земель.

Контроль за исполнением Распоряжений Кабинета министров Республики Абхазия по вопросам выделения земельных участков в прибрежной зоне со стороны Государственного управления по землепользованию и кадастру и Государственного управления по архитектуре и строительству осуществляется не в достаточной мере, и не соответствует полномочиям, установленным актами Кабмина.

В виду отнесения законодателем прибрежных земель к категории особо ценных земель, имеющих исключительный правовой статус, Генеральной прокуратурой Республики Абхазия предложено Кабинету Министров утвердить нормативно-правовые акты, регламентирующие порядок принятия административных процедур по эффективному регулированию земельных отношений и организации государственного контроля за использованием и охраной земель в прибрежной зоне.

Руководствуясь требованиями статьи 22 Закона Республики Абхазия «О прокуратуре Республики Абхазия», на выявленные нарушения требований действующего законодательства, генеральным прокурором А.Н. Агрба внесено представление на имя премьер-министра Республики Абхазия.