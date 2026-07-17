ПРЯМЫЕ АВИАРЕЙСЫ В СУХУМ СДЕЛАЮТ АБХАЗИЮ ПЕРВЫМ КУРОРТОМ У ЮЖНОУРАЛЬЦЕВ

Сухум. 17 июля 2026. Абхазия-Информ. Сегодняи из Челябинска в Сухум впервые запущен прямой регулярный авиарейс. Большая доля мест в самолете выкуплена туроператорами. Направление крайне востребовано у туристов и имеет большой потенциал к росту, сообщили ИА «Первое областное» представители челябинских туркомпаний.

«Идет перераспределение туристических потоков. Большая часть отдыхающих с юга России, где участились атаки вражеских дронов и временно закрывают аэропорты, скорее всего, сделает выбор в пользу Абхазии. Сухум может быть интересен в экскурсионном плане, там нет прибрежной территории и пляжный отдых как таковой отсутствует. Но в трех часах езды от Сухума – любимые всеми курорты Гагра, новая и старая Пицунда и другие. Это шикарная природа, свежие фрукты, хорошие отели», – считает владелица туркомпании «Андромеда» Ольга Васильева.

До введения прямых авиарейсов в Сухум Абхазия также была популярна. Но туристам с Урала приходилось добираться с трудом: с начала авиаперелетом до Адлера, а затем автобусом до места отдыха. Последнее время аэропорт в Адлере часто закрывают из-за атак дронов.

Приходится ждать вылета в аэропорту по двое-трое суток. Если пакетный тур рассчитан на пять-шесть дней, то потерять половину из них критично.

«Спрос на пакетные туры в Абхазию сейчас растущий, много бронирований. В стоимость тура входит перелет в обе стороны, проживание с выбранным типом питания, групповой трансфер в/из отеля. Средняя цена на двоих человек — 137 тысяч рублей на 6 ночей, питание – полный пансион», – уточнила менеджер туркомпании «ВитаТрэвел» Ольга Черанева.

Авиарейсы из Челябинска в Сухум будут выполняться пока только два раза в неделю – по понедельникам и пятницам. На линии задействуют воздушные суда Boeing 737.

Представители туркомпаний не исключают, что, с ростом бронирований мест туроператорами, в перспективе частоту перелетов увеличат.

«В настоящее время стоимость перелета из Челябинска в Сухум (в одном направлении) составляет в среднем около 16 тысяч рублей, это недешево. Конечно, в Сочи лететь более выгодно, но есть риск ждать вылета более двух суток. Снижения стоимости туров в Сухум из-за открытия прямого авиасообщения ожидать все-таки не стоит», – говорит Ольга Васильева.