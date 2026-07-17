ВСТРЕЧА УЧАСТНИКОВ КОНСУЛЬТАТИВНОГО СОВЕТА ПОСЛОМ РОССИИ ВЯЧЕСЛАВОМ ГЛАДКОВЫМ
Сухум. 17 июля 2026. Абхазия-Информ. По инициативе президента Абхазии Бадры Гунба состоялась встреча участников Консультативного Совета при главе государства с новым чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации Вячеславом Гладковым. Во встрече принял участие вице-президент Беслан Бигвава.
Представляя лидеров политических сил новому послу, президент Абхазии отметил, что народ республики в самые сложные периоды своей истории всегда сохранял единство. Бадра Гунба подчеркнул, что, несмотря на разные подходы к отдельным вопросам, все общественно-политические силы Абхазии едины в отстаивании государственной независимости, сохранении культуры и национальных ценностей.
Президент также особо подчеркнул, что все ведущие политические силы Абхазии солидарны в отношении к Российской Федерации – они твердо выступают за развитие всесторонних связей и стратегического партнерства.
Участники встречи обменялись мнениями по широкому кругу вопросов в конструктивной и дружественной атмосфере.
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