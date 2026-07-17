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Абхазия Информ

ВСТРЕЧА УЧАСТНИКОВ КОНСУЛЬТАТИВНОГО СОВЕТА ПОСЛОМ РОССИИ ВЯЧЕСЛАВОМ ГЛАДКОВЫМ

Новости Пятница, 17 июля 2026 15:27
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ВСТРЕЧА УЧАСТНИКОВ КОНСУЛЬТАТИВНОГО СОВЕТА ПОСЛОМ РОССИИ ВЯЧЕСЛАВОМ ГЛАДКОВЫМ

Сухум. 17 июля 2026. Абхазия-Информ. По инициативе президента Абхазии Бадры Гунба состоялась встреча участников Консультативного Совета при главе государства с новым чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации Вячеславом Гладковым. Во встрече принял участие вице-президент Беслан Бигвава.

Политические силы представляли: председатель политической партии «Амцахара» Алексей Цугба, председатель политической партии «Форум народного единства Абхазии» Аслан Барциц, председатель партии «Единая Абхазия» Алхас Барзания, заместитель председателя партии «Айтайра» Юлиан Бобуа, председатель республиканской общественной организации ветеранов Отечественной войны народа Абхазии «Аруаа» Тимур Гулия, председатель общественной организации «Народная сила» Тимур Надарая.

Представляя лидеров политических сил новому послу, президент Абхазии отметил, что народ республики в самые сложные периоды своей истории всегда сохранял единство. Бадра Гунба подчеркнул, что, несмотря на разные подходы к отдельным вопросам, все общественно-политические силы Абхазии едины в отстаивании государственной независимости, сохранении культуры и национальных ценностей.

Президент также особо подчеркнул, что все ведущие политические силы Абхазии солидарны в отношении к Российской Федерации – они твердо выступают за развитие всесторонних связей и стратегического партнерства.

Участники встречи обменялись мнениями по широкому кругу вопросов в конструктивной и дружественной атмосфере.

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