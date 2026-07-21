В АБХАЗИИ ОТРАЗИЛИ МАСШТАБНУЮ КИБЕРАТАКУ НА ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И ТУРИСТИЧЕСКИЕ САЙТЫ

Сухум. 21 июля 2026. Абхазия-Информ. Агентство правительственной связи Абхазии сообщило о масштабной серии кибератак, которым в последние дни подверглись государственные интернет-ресурсы и туристические порталы республики. По данным ведомства, злоумышленники использовали DDoS-атаки, а также предпринимали попытки взлома и подмены информации на отдельных сайтах.

Наибольший удар пришелся на туристический сектор. Некоторые онлайн-сервисы бронирования временно оказались недоступны из-за сбоев. Владельцы таких ресурсов быстро перевели обработку заявок в ручной режим и через мессенджеры.

Также сообщается, что основной удар пришелся на единственный национальный хостинг-центр Агентства правительственной связи, где располагается большая часть официальных веб-ресурсов республики.

Чтобы обеспечить функционирование сайтов, специалисты использовали резервные мощности и временно ограничили доступ из подозрительных зарубежных подсетей. Восстановительные работы для возвращения в стандартный режим продолжаются.

«Мы столкнулись с профессионально подготовленной кибератакой, которая велась из нескольких географических точек одновременно. Основная цель злоумышленников – подорвать имидж государства», – заявили в агентстве.

В ведомстве отметили, что специалисты оперативно локализовали атаку, задействовали резервные мощности и усилили защиту инфраструктуры.

Подчеркивается, что утечки персональных данных граждан и туристов не допущено, а большинство пострадавших ресурсов уже восстановили работу.

«Все критически важные ресурсы находятся в безопасности», – подчеркнули в Агентстве правительственной связи.