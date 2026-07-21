 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

В мире

В ВЕНЕСУЭЛЕ – СИЛЬНЕЙШИЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 100 ЛЕТ
июня 25 2026

В ВЕНЕСУЭЛЕ – СИЛЬНЕЙШИЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 100 ЛЕТ

Сухум. 25 июня 2026 г. Абхазия-Информ. В Венесуэле вечером 24 июня произошли два сильных землетрясения…
СПЕЦНАЗ США ЗАХВАТИЛ НИКОЛАСА МАДУРО
января 04 2026
СПЕЦНАЗ США ЗАХВАТИЛ НИКОЛАСА МАДУРО
августа 16 2025
ПУТИН ОЦЕНИЛ ПЕРЕГОВОРЫ ПОЗИТИВНО И ПРИЗВАЛ ЕВРОПУ НЕ СРЫВАТЬ ПРОЦЕСС

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Июль 2026 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ТУРЦИЯ ОБОШЛА АБХАЗИЮ ПО ПОПУЛЯРНОСТИ У РОССИЙСКИХ ТУРИСТОВ ПО ИТОГАМ ОПРОСА

Новости Вторник, 21 июля 2026 11:34
Оцените материал
(0 голосов)
ТУРЦИЯ ОБОШЛА АБХАЗИЮ ПО ПОПУЛЯРНОСТИ У РОССИЙСКИХ ТУРИСТОВ ПО ИТОГАМ ОПРОСА

Сухум. 21 июля 2026. Абхазия-Информ. Турция, Абхазия и Таиланд вошли в число наиболее популярных зарубежных направлений у российских туристов в 2026 году. Выехать за пределы страны планируют 8% участников опроса. Согласно исследованию Роскачества, предоставленному ТАСС, Турцию намерены посетить 20% россиян, запланировавших зарубежную поездку. Абхазию выбрали 19%, Таиланд – 13%, Египет – 12%, Китай – 9%.

За прошедшие 12 месяцев за границей побывал каждый 10-й опрошенный. Чаще всего россияне ездили в Турцию – на нее пришлось 21% состоявшихся поездок. Абхазию посетили 16%, Египет и Белоруссию – по 10%, Китай – 9%.

При этом значительно больше россиян предпочитали путешествия внутри страны. По России за последний год ездили 68% респондентов. Доля поездок в другие регионы увеличилась с 23% до 28%. По городам своего региона путешествовала почти четверть опрошенных, сельскую местность посещали 17%.

В рейтинге внутренних направлений лидировала Москва с долей 20%. Сочи и другие курорты Краснодарского края набрали 15%, города Поволжья — 14%, Крым — 12%, Санкт-Петербург — 9%.

В течение 2026 года поездки по России планируют 57% опрошенных. Сочи и Краснодарский край собираются посетить 19%, Москву – 16%, Крым и Поволжье – по 13%, Кавказские Минеральные Воды – 9%.

Исследование охватило 1,5 тыс. россиян старше 18 лет.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Вторник, 21 июля 2026 11:36

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « В АБХАЗИИ ОТРАЗИЛИ МАСШТАБНУЮ КИБЕРАТАКУ НА ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И ТУРИСТИЧЕСКИЕ САЙТЫ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.