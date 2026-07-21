ТУРЦИЯ ОБОШЛА АБХАЗИЮ ПО ПОПУЛЯРНОСТИ У РОССИЙСКИХ ТУРИСТОВ ПО ИТОГАМ ОПРОСА

Сухум. 21 июля 2026. Абхазия-Информ. Турция, Абхазия и Таиланд вошли в число наиболее популярных зарубежных направлений у российских туристов в 2026 году. Выехать за пределы страны планируют 8% участников опроса. Согласно исследованию Роскачества, предоставленному ТАСС, Турцию намерены посетить 20% россиян, запланировавших зарубежную поездку. Абхазию выбрали 19%, Таиланд – 13%, Египет – 12%, Китай – 9%.

За прошедшие 12 месяцев за границей побывал каждый 10-й опрошенный. Чаще всего россияне ездили в Турцию – на нее пришлось 21% состоявшихся поездок. Абхазию посетили 16%, Египет и Белоруссию – по 10%, Китай – 9%.

При этом значительно больше россиян предпочитали путешествия внутри страны. По России за последний год ездили 68% респондентов. Доля поездок в другие регионы увеличилась с 23% до 28%. По городам своего региона путешествовала почти четверть опрошенных, сельскую местность посещали 17%.

В рейтинге внутренних направлений лидировала Москва с долей 20%. Сочи и другие курорты Краснодарского края набрали 15%, города Поволжья — 14%, Крым — 12%, Санкт-Петербург — 9%.

В течение 2026 года поездки по России планируют 57% опрошенных. Сочи и Краснодарский край собираются посетить 19%, Москву – 16%, Крым и Поволжье – по 13%, Кавказские Минеральные Воды – 9%.

Исследование охватило 1,5 тыс. россиян старше 18 лет.