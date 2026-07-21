РФ И АБХАЗИЯ УТВЕРДИЛИ ПРОГРАММУ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДО 2030 ГОДА

Сухум. 21 июля 2026. Абхазия-Информ. Россия продолжит оказывать системную поддержку Республике Абхазия в рамках международного договора о союзничестве и стратегическом партнерстве. Законопроект о ратификации соглашения 21 июля приняли депутаты Госдумы в рамках очередного пленарного заседания.

Как подчеркнул первый заместитель Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин, речь в соглашении идет не только о гармонизации законодательств и новых мерах развития перспективных отраслей экономики, но и об улучшении жизни российских граждан, живущих в Абхазии на постоянной основе.

«В частности, соглашение, рассчитанное на период 2026-2030 годов, предусматривает обеспечение наших граждан медицинским обслуживанием, защищает права и интересы ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, работников труда, инвалидов, детей инвалидов и иных социально уязвимых категорий, – отметил парламентарий. – Кроме того, предусматривается повышение окладов сотрудников государственных учреждений для того, чтобы приблизить их к общему уровню».

Помимо указанного законопроекта, депутаты также одобрили законопроект о ратификации соглашения между Россией и Абхазией о взаимном признании ученых степеней. Он наделяет их обладателей правом на продолжение обучения и осуществления профессиональной деятельности в каждом из государств — сторон соглашения.