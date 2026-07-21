НА ПЛЯЖАХ СУХУМА ВЫЯВЛЕНЫ ОПАСНЫЕ ДЛЯ КУПАНИЯ ЗОНЫ
Сухум. 21 июля 2026. Абхазия-Информ. В соответствии с распоряжением главы города Сухум «О мероприятиях по подготовке и проведению в г. Сухум курортного сезона 2026 года» (№ 461 от 13/05/2026 г.) проводится ежегодное обследование дна акватории Чёрного моря на территории столицы силами ГИМС МЧС Абхазии.
В ходе обследования выявлены опасные зоны, где ныряние с волнорезов на глубину и купание запрещено. Причина – наличие на дне многолетних железных конструкций, представляющих серьёзную угрозу для жизни и здоровья граждан. В результате составлен акт (план схема) с указанием участков, запрещенных для ныряния.
Для информирования населения в данных местах установлены соответствующие предупреждающие таблички.
Администрация города призывает жителей и гостей Сухума быть бдительными и строго соблюдать установленные ограничения. Также настоятельно рекомендуется избегать купания в местах выходов ливневых коллекторов.
Администрация столицы предупреждает об административной ответственности за самовольный демонтаж установленных табличек.
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