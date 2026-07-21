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Абхазия Информ

ОЛЕГ БАРЦИЦ: НАШЕ СОТРУДНИЧЕСТВО С СИРИЕЙ НОСИТ КОНСТРУКТИВНЫЙ ХАРАКТЕР И НЕ НАПРАВЛЕНО ПРОТИВ ТРЕТЬИХ СТРАН

Новости Вторник, 21 июля 2026 19:07
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ОЛЕГ БАРЦИЦ: НАШЕ СОТРУДНИЧЕСТВО С СИРИЕЙ НОСИТ КОНСТРУКТИВНЫЙ ХАРАКТЕР И НЕ НАПРАВЛЕНО ПРОТИВ ТРЕТЬИХ СТРАН

Сухум. 21 июля 2026. Абхазия-Информ. Европейский союз выпустил заявление по случаю первого заседания Народного собрания Сирии. Согласно документу, успех политического перехода в Сирии будет зависеть от способности парламента содействовать формированию инклюзивной политической системы, основанной на верховенстве права, политическом плюрализме и прозрачных выборах. ЕС и его государства-члены также выразили готовность взаимодействовать с парламентом Сирии, руководствуясь при этом общими целями, включая соблюдение международного права и Устава ООН.

На заявление уже отреагировали в Литве: МИД прибалтийской республики призвало Сирию пересмотреть решение предыдущего правительства о признании Абхазии. Что означает поддержка сирийского переходного этапа со стороны Европейского союза и «заявленное соблюдение международного права и Устава ООН» для Абхазии?

Заявление ЕС в интервью Абхазскому телевидению прокомментировал министр иностранных дел Олег Барциц.

«Не секрет, что руководство Грузии после той общественно-политической трансформации, которую пережила Cирийская Арабская Республика в конце 2024 года, уже предпринимала настойчивые попытки повлиять на позицию сирийской стороны, действовали и через европейские структуры, а также были попытки через руководство Турции добиться желаемого результата. Как мы знаем, ничто из перечисленного не увенчалось успехом», – подчеркнул Олег Баоциц.

Он отметил, что Абхазия по-прежнему сохраняем наши партнёрские межгосударственные отношения с Сирийской Арабской Республикой.

«Как известно, в Сирии проживает многочисленная абхазо-адыская диаспора. Мы активно взаимодействуем с ней, и наши соотечественники в Сирии, все они, конечно, дорожат этим сотрудничеством, дорожат общением со своей исторической родиной. Это всё является факторами, существенными факторами внутриполитической повестки Сирийской Арабской Республики», – считает министр.

«Наше сотрудничества с Сирией носит очень конструктивный характер и не направлено против третьих стран. Сегодня наше сотрудничество развивается поступательно. Мы уже осуществили два полномасштабных визита в Сирийскую Арабскую Республику. Сегодня мы находимся в преддверии третьего визита, Я думаю, что та суверенная, твёрдая политика, которую проводит сирийское руководство во главе с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа, является залогом того, что сирийский народ и его руководство сами будут выбирать своих партнёров, будут выбирать те направления развития, которые посчитают более всего отвечающим и интересам сирийского народа и целям развития своего государства», – отметил Олег Барциц.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Вторник, 21 июля 2026 19:12

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