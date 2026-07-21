КОМИССИЯ ПРОВЕРЯЕТ ПРЕТЕНДЕНТОВ НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПОДДЕРЖКУ

Сухум. 21 июля 2026. Абхазия-Информ. Продолжаются инспекционные выезды в рыбоводческие хозяйства, претендующие на участие в государственной программе «Развитие сельских территорий на 2026 год». Очередной этап проверки прошел в Очамчырском и Галском районах. Рабочую поездку совершили вице-премьер Вараздат Миносян и министр сельского хозяйства Беслан Перцхелия.

Главная задача выездной комиссии – оценить фактическое состояние хозяйств, проверить соответствие заявленных проектов требованиям государственной программы и определить перспективы их дальнейшей реализации.

В Очамчырском районе комиссия посетила рыбоводческие хозяйства в селах Адзюбжа, Маркула, Лабра, Баслаху, Гуада и Кындыг. По итогам осмотра проект Мактины Киут (с. Адзюбжа) признан не соответствующим требованиям участия в государственной программе. Проект Джумбера Апактия (с. Маркула) направлен на доработку и будет рассмотрен повторно. Остальные проекты были скорректированы по объемам финансирования и рекомендованы для дальнейшего рассмотрения конкурсной комиссией.

В рамках поездки представители комиссии также посетили ферму «Тамыш Бионд» в селе Тамыш, специализирующуюся на выращивании устриц и мидий. Предприятие рассчитывает на государственную поддержку для приобретения оборудования, необходимого для хранения и переработки готовой продукции, что позволит увеличить производственные мощности и повысить качество выпускаемой продукции.

В Галском районе комиссия ознакомилась с деятельностью работающего предприятия РН «Рыбоводческая артель «Самурзакан», которое претендует на получение государственного гранта для расширения производства и увеличения объемов вылова.

По итогам инспекционных поездок будут подготовлены заключения по каждому проекту. Окончательное решение о предоставлении государственной поддержки примет конкурсная комиссия Министерства сельского хозяйства Республики Абхазия.

Об этом сообщает сайт КМ.