 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

В мире

В ВЕНЕСУЭЛЕ – СИЛЬНЕЙШИЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 100 ЛЕТ
июня 25 2026

В ВЕНЕСУЭЛЕ – СИЛЬНЕЙШИЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 100 ЛЕТ

Сухум. 25 июня 2026 г. Абхазия-Информ. В Венесуэле вечером 24 июня произошли два сильных землетрясения…
СПЕЦНАЗ США ЗАХВАТИЛ НИКОЛАСА МАДУРО
января 04 2026
СПЕЦНАЗ США ЗАХВАТИЛ НИКОЛАСА МАДУРО
августа 16 2025
ПУТИН ОЦЕНИЛ ПЕРЕГОВОРЫ ПОЗИТИВНО И ПРИЗВАЛ ЕВРОПУ НЕ СРЫВАТЬ ПРОЦЕСС

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Июль 2026 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

КОМИССИЯ ПРОВЕРЯЕТ ПРЕТЕНДЕНТОВ НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПОДДЕРЖКУ

Новости Вторник, 21 июля 2026 19:13
Оцените материал
(0 голосов)
КОМИССИЯ ПРОВЕРЯЕТ ПРЕТЕНДЕНТОВ НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПОДДЕРЖКУ

Сухум. 21 июля 2026. Абхазия-Информ. Продолжаются инспекционные выезды в рыбоводческие хозяйства, претендующие на участие в государственной программе «Развитие сельских территорий на 2026 год». Очередной этап проверки прошел в Очамчырском и Галском районах. Рабочую поездку совершили вице-премьер Вараздат Миносян и министр сельского хозяйства Беслан Перцхелия.

Главная задача выездной комиссии – оценить фактическое состояние хозяйств, проверить соответствие заявленных проектов требованиям государственной программы и определить перспективы их дальнейшей реализации.

В Очамчырском районе комиссия посетила рыбоводческие хозяйства в селах Адзюбжа, Маркула, Лабра, Баслаху, Гуада и Кындыг. По итогам осмотра проект Мактины Киут (с. Адзюбжа) признан не соответствующим требованиям участия в государственной программе. Проект Джумбера Апактия (с. Маркула) направлен на доработку и будет рассмотрен повторно. Остальные проекты были скорректированы по объемам финансирования и рекомендованы для дальнейшего рассмотрения конкурсной комиссией.

В рамках поездки представители комиссии также посетили ферму «Тамыш Бионд» в селе Тамыш, специализирующуюся на выращивании устриц и мидий. Предприятие рассчитывает на государственную поддержку для приобретения оборудования, необходимого для хранения и переработки готовой продукции, что позволит увеличить производственные мощности и повысить качество выпускаемой продукции.

В Галском районе комиссия ознакомилась с деятельностью работающего предприятия РН «Рыбоводческая артель «Самурзакан», которое претендует на получение государственного гранта для расширения производства и увеличения объемов вылова.

По итогам инспекционных поездок будут подготовлены заключения по каждому проекту. Окончательное решение о предоставлении государственной поддержки примет конкурсная комиссия Министерства сельского хозяйства Республики Абхазия.

Об этом сообщает сайт КМ.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Вторник, 21 июля 2026 19:15

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ОЛЕГ БАРЦИЦ: НАШЕ СОТРУДНИЧЕСТВО С СИРИЕЙ НОСИТ КОНСТРУКТИВНЫЙ ХАРАКТЕР И НЕ НАПРАВЛЕНО ПРОТИВ ТРЕТЬИХ СТРАН В СУХУМЕ ОТКРОЕТСЯ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «ХИБЛА ГЕРЗМАВА ПРИГЛАШАЕТ…» »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.