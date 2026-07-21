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Абхазия Информ

В СУХУМЕ ОТКРОЕТСЯ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «ХИБЛА ГЕРЗМАВА ПРИГЛАШАЕТ…»

Новости Вторник, 21 июля 2026 19:17
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В СУХУМЕ ОТКРОЕТСЯ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «ХИБЛА ГЕРЗМАВА ПРИГЛАШАЕТ…»

Сухум. 21 июля 2026. Абхазия-Информ. XXIV Музыкальный фестиваль «Хибла Герзмава приглашает…» торжественно откроется 2 августа на площади у Абхазского государственного драмтеатра им. С. Чанба в Сухуме. Проект реализуется при поддержке Министерства культуры России и президентского фонда культурных инициатив.

В день открытия Хибла Герзмава представит премьеру новой концертной программы с Большим джазовым оркестром под управлением Петра Востокова. Со сцены прозвучат знаменитые песни советской эпохи в оригинальных джазовых аранжировках.

Концерт пройдёт под открытым небом и продолжит многолетнюю традицию: фестиваль неизменно начинает путь на родине певицы, делая академическое искусство доступным самой широкой аудитории.  

Продолжением абхазской части фестиваля станут концерт 5 августа в селе Агубедия у подножия древнего Бедийского собора и концерт 8 августа в Пицундском храме – одной из главных святынь Абхазии. Этот вечер будет посвящен памяти выдающегося педагога Жозефины Бумбуриди, воспитавшей не одно поколение певцов и сыгравшей особую роль в творческой судьбе Хиблы Герзмава.

Концепция абхазской части фестиваля остается неизменной с момента его основания: концерты проходят преимущественно со свободным входом на открытых городских площадках и в местах, имеющих особое историческое и духовное значение. Именно здесь, на родной земле Хиблы Герзмава, уже двадцать четыре года начинается путь фестиваля, который затем продолжается через тысячи километров, объединяя людей языком музыки.

«Для меня этот фестиваль – прежде всего история любви и благодарности. Любви к моей родной Абхазии, где он родился, и благодарности людям, которые все эти годы идут вместе с нами. Мне хочется, чтобы музыка звучала не только в крупнейших столицах, но и там, где встречи с большим искусством происходят нечасто. Именно поэтому каждый год мы начинаем путь в Абхазии, а затем отправляемся в тур через всю Россию и за рубеж, открывая новые города, новые сцены и новых слушателей», – говорит Хибла Герзмава.

XXIV сезон продлится со 2 августа по 17 декабря и объединит города двух дружественных стран – России и Абхазии.

После августовских концертов фестиваль отправится в масштабное гастрольное путешествие по российским городам – Ханты-Мансийску, Калуге, Тюмени, Кургану, Челябинску, Новосибирску, Екатеринбургу, Санкт-Петербургу, Вологде.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Вторник, 21 июля 2026 19:21

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