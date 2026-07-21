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Абхазия Информ

МИНИСТР ОБОРОНЫ АБХАЗИИ ВСТРЕТИЛСЯ С НОВЫМ ПОСЛОМ РФ

Новости Вторник, 21 июля 2026 19:21
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МИНИСТР ОБОРОНЫ АБХАЗИИ ВСТРЕТИЛСЯ С НОВЫМ ПОСЛОМ РФ

Сухум. 21 июля 2026. Абхазия-Информ. В Министерстве обороны состоялась ознакомительная встреча главы оборонного ведомства генерал-полковника Беслана Цвижба с чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Абхазия Вячеславом Гладковым.

Стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития союзнических отношений между Республикой Абхазия и Российской Федерацией в сфере обеспечения региональной безопасности, сообщает пресс-служба Минобороны.

Особое внимание было уделено вопросам дальнейшего укрепления обороноспособности, совместной подготовке войск и выполнению двусторонних соглашений.

Глава оборонного ведомства Абхазии и посол России подчеркнули важность поддержания высокой интенсивности рабочих контактов и взаимного доверия.

«Наше сотрудничество с Российской Федерацией остается основополагающим фактором мира и стабильности в регионе. Уверен, что богатый управленческий опыт Вячеслава Владимировича придаст новый импульс укреплению всестороннего взаимодействия между нашими государствами», – отметил Беслан Цвижба.

Вячеслав Гладков, в свою очередь, подтвердил неизменность курса Российской Федерации на поддержку Республики Абхазия и готовность к активной совместной работе по всем направлениям военной безопасности.

В завершение встречи министр обороны поздравил дипломата с началом его высокой миссии в Республике Абхазия и пожелал успехов на дипломатическом поприще.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Вторник, 21 июля 2026 19:22

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