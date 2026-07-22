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Абхазия Информ

ВНОВЬ ИЗБРАННЫЕ ДЕПУТАТЫ ПАРЛАМЕНТА БУДУТ ПРИНИМАТЬ ПРИСЯГУ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ ЯЗЫКЕ

Новости Среда, 22 июля 2026 14:44
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ВНОВЬ ИЗБРАННЫЕ ДЕПУТАТЫ ПАРЛАМЕНТА БУДУТ ПРИНИМАТЬ ПРИСЯГУ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ ЯЗЫКЕ

Сухум. 22 июля 2026. Абхазия-Информ. Депутаты Народного Собрания приняли законопроект «О внесении изменения в Закон Республики Абхазия «О статусе депутата Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия». Данная правовая инициатива была внесена на рассмотрение президентом Бадрой Гунба.

Нововведение устанавливает, что вновь избранные парламентарии перед официальным вступлением в должность обязаны приносить присягу на верность Конституции и народу Республики Абхазия.

Согласно закону, присяга будет приноситься исключительно на государственном абхазском языке.

Законопроект вводит жесткое регламентирующее правило: депутат, отказавшийся от принесения присяги или не сделавший этого, не сможет приступить к исполнению своих должностных обязанностей.

Конкретный текст официального обращения и сам порядок проведения процедуры будут утверждаться Народным Собранием самостоятельно.

Об этом сообщает Апсныпресс.

Прочитано 13 раз Последнее изменение Среда, 22 июля 2026 14:46

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