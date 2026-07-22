ВНОВЬ ИЗБРАННЫЕ ДЕПУТАТЫ ПАРЛАМЕНТА БУДУТ ПРИНИМАТЬ ПРИСЯГУ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ ЯЗЫКЕ
Сухум. 22 июля 2026. Абхазия-Информ. Депутаты Народного Собрания приняли законопроект «О внесении изменения в Закон Республики Абхазия «О статусе депутата Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия». Данная правовая инициатива была внесена на рассмотрение президентом Бадрой Гунба.
Нововведение устанавливает, что вновь избранные парламентарии перед официальным вступлением в должность обязаны приносить присягу на верность Конституции и народу Республики Абхазия.
Согласно закону, присяга будет приноситься исключительно на государственном абхазском языке.
Законопроект вводит жесткое регламентирующее правило: депутат, отказавшийся от принесения присяги или не сделавший этого, не сможет приступить к исполнению своих должностных обязанностей.
Конкретный текст официального обращения и сам порядок проведения процедуры будут утверждаться Народным Собранием самостоятельно.
Об этом сообщает Апсныпресс.
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