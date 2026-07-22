В АБХАЗИИ ОГРАНИЧИЛИ ПРАВО ОСУЖДЕННЫХ ЗА ТЯЖКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ БАЛЛОТИРОВАТЬСЯ В ПАРЛАМЕНТ

Данный законопроект устанавливает, что граждане, осужденные за умышленное тяжкое преступление, не имеют права баллотироваться в течение 10 лет после снятия или погашения судимости, а за особо тяжкое – в течение 15 лет.

«Установление данного запрета рассматривается не как наказание за прошлые преступления, а как квалификационное требование к лицам, претендующим на право принимать законы, по которым будет жить общество и государство», - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Об этом сообщает Апсныпресс.