В АБХАЗИИ ОГРАНИЧИЛИ ПРАВО ОСУЖДЕННЫХ ЗА ТЯЖКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ БАЛЛОТИРОВАТЬСЯ В ПАРЛАМЕНТ
Сухум. 22 июля 2026. Абхазия-Информ. Депутаты приняли во втором чтении законопроект «О внесении изменения в Конституционный закон Республики Абхазия «О выборах депутатов Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия».
Данный законопроект устанавливает, что граждане, осужденные за умышленное тяжкое преступление, не имеют права баллотироваться в течение 10 лет после снятия или погашения судимости, а за особо тяжкое – в течение 15 лет.
«Установление данного запрета рассматривается не как наказание за прошлые преступления, а как квалификационное требование к лицам, претендующим на право принимать законы, по которым будет жить общество и государство», - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.
Об этом сообщает Апсныпресс.
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