30 ТЫС. МРОТ – ПРЕДЕЛЬНАЯ СУММА РАСХОДОВ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ФОНДА КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ ПАРЛАМЕНТА
Сухум. 22 июля 2026. Абхазия-Информ. Превышение установленного лимита расходов избирательного фонда более чем на 3% может стать основанием для отмены регистрации кандидата в депутаты Парламента.
Соответствующее изменение внесено в статью 51 Конституционного закона «О выборах депутатов Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия» во втором окончательном чтении.
Трехпроцентный порог учитывает возможность технических отклонений, одновременно обеспечивая действенный механизм контроля.
Законопроект также возвращает ограничение предельной суммы расходов избирательного фонда, которое было исключено в 2019 году. Устанавливается новый лимит – 30 000 МРОТ (1,8 млн руб.) вместо ранее действовавших 10 000.
Увеличение обусловлено инфляцией и ростом стоимости информационных, организационных и агитационных услуг.
Об этом сообщает Апсныпресс.
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