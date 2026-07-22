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Абхазия Информ

30 ТЫС. МРОТ – ПРЕДЕЛЬНАЯ СУММА РАСХОДОВ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ФОНДА КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ ПАРЛАМЕНТА

Новости Среда, 22 июля 2026 14:51
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30 ТЫС. МРОТ – ПРЕДЕЛЬНАЯ СУММА РАСХОДОВ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ФОНДА КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ ПАРЛАМЕНТА

Сухум. 22 июля 2026. Абхазия-Информ. Превышение установленного лимита расходов избирательного фонда более чем на 3% может стать основанием для отмены регистрации кандидата в депутаты Парламента.

Соответствующее изменение внесено в статью 51 Конституционного закона «О выборах депутатов Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия» во втором окончательном чтении.

Трехпроцентный порог учитывает возможность технических отклонений, одновременно обеспечивая действенный механизм контроля.

Законопроект также возвращает ограничение предельной суммы расходов избирательного фонда, которое было исключено в 2019 году. Устанавливается новый лимит – 30 000 МРОТ (1,8 млн руб.) вместо ранее действовавших 10 000.

Увеличение обусловлено инфляцией и ростом стоимости информационных, организационных и агитационных услуг.

Об этом сообщает Апсныпресс.

Прочитано 12 раз Последнее изменение Среда, 22 июля 2026 14:54

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