ДЕЛЕГАЦИЯ МИНЭНЕРГО АБХАЗИИ И «ЧЕРНОМОРЭНЕРГО» ПОСЕТИЛА ТЕХНОПАРК «ИСКРА-ВОЛГА» В ТАТАРСТАНЕ

Сухум. 22 июля 2026. Абхазия-Информ. Делегация Министерства энергетики Абхазии и РУП «Черноморэнерго» находится с рабочим визитом в Республике Татарстан. Представители Абхазии посетили технопарк «Искра-Волга», расположенный на территории ТОСЭР «Зеленодольск». Это один из ведущих российских промышленных кластеров, где осуществляется полный цикл создания высокотехнологичного энергетического оборудования. Именно здесь создаются интеллектуальные приборы учета электроэнергии, которые активно устанавливаются в Абхазии.

«Мы в реальном времени увидели монтаж, сборку и выпуск интеллектуальных приборов учёта, которые уже активно устанавливаются в нашей республике. Нам показали всю технологическую цепочку – от комплектующих до готового продукта. Убедились, что эти приборы создаются с применением самых современных решений. Также мы осмотрели другие площадки, сформированные здесь, и рассчитываем в дальнейшем наращивать взаимовыгодное сотрудничество. Всё это происходит в рамках укрепления наших отношений со стратегическим партнёром – Российской Федерацией», – сказал министр энергетики Батал Мушба.

Генеральный директор РУП «Черноморэнерго» Тимур Джинджолия добавил, что увиденная слаженность производственных процессов и мощь коллектива являются главным залогом успешной реализации совместных проектов.

Делегации также были продемонстрированы другие производственные площадки технопарка. В их числе:

первая отечественная кабельная система сверхвысокого напряжения 500 кВ (компания «СКАТ»);

роботизированные линии выпуска ИПУ и производство электрощитового оборудования («ПромЭнерго», «ЭлектроОптима»);

полный цикл создания зарядных станций и световые VR-решения («Е-ПРОМ», «Аруна»).

Ключевым звеном, обеспечивающим качество продукции всех резидентов, является собственный Научно-исследовательский испытательный центр «Искра-Волга». В нем можно проверять оборудование, которое работает с напряжением до 500 тысяч вольт. Это значит, что все разработки соответствуют самым высоким федеральным стандартам.

Участники делегации отметили наличие взаимного стратегического интереса к углублению партнёрства с Татарстаном. Для Абхазии открывается доступ не к отдельным продуктам, а к целостной технологической экосистеме, способной комплексно решать задачи модернизации энергоинфраструктуры.