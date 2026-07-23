Сухум. 23 июля 2026 г. Абхазия-Информ. В Абхазии отметили День Государственного флага. Третьего июня 2005 года президент Сергей Багапш подписал закон «О внесении дополнения и изменения в закон Республики Абхазия «О памятных и праздничных днях в Республике Абхазия», который устанавливает 23 июля Днем Государственного флага Абхазия.

Современный государственный флаг Республики Абхазия был утвержден сессией Верховного Совета Республики Абхазия 23 июля 1992 года в городе Сухуме.

Президент Абхазии Бадра Гунба поздравил народ Абхазии с Днем Государственного флага.

«Ҳаҭыр зқәу ҳауаажәлар!

Ишәыдысныҳәалоит Аԥсны Аҳәынҭқарратә бираҟ амш!

1992 ш. ԥхынгәымза 23 – Аԥсны Аҳәынҭқарра аҭоурых ҿыц аҟны аҵак ду змоу рыцхәны иԥхьаӡоуп. Убри аҽны Владислав Арӡынба зхдараҟны дыҟаз Аԥсны Аҳәынтқарра Иреиҳаӡоу Асовет ишьақәнаргәгәеит Аҳәынҭқарратә бираҟи Аԥсны Аҳәынҭқарратә герби.

Ари аӡбамҭа ҳҳәынҭқарра ашьақәыргылараҟны акырӡа зҵазкуаз аамҭан. Убри алагьы иалыршан Аԥсуа жәлар жәытә-натә аахыс иззықәԥоз амилаҭтә хақәиҭреи ахьыԥшымреи, шәышықәсалатәи рҭоурыхи, амилаҭтә хаҿреи символс ирымаз ашьақәырӷәӷәара.

́Аҳәынҭқарратә бираҟ авторс дамоуп абаҩхтәра злаз асахьаҭыхҩы Валери Гамгьиа. Уи иаԥиҵаз абираҟ шьаҭас иамоуп Аԥсны ижәытәӡатәу аҳәынҭқарратә символқәа. Абираҟ аҟны иарбоу ихадароу аелемент – Аԥсуа аҳра аҭоурыхтә бираҟқәа ирну иаарту анапсаргәыҵа, - символра азнауеит аҭынчра, аартра, агәылараеимабзиара, быжь-иаҵәак – ихадоу ҳтәыла аҭоурыхтә ҳаблақәа ирсимволуп.

Иахьа Аԥсны Аҳәынҭқарратә бираҟ еиднакылоит Аԥсны Аҳәынҭқарра иқәынхо атәылауаа зегьы. Уи иаҳгәаланаршәоит ҳажәлар знысыз имариамыз аҭоурыхтә мҩа, аиааиреи ахьыԥшымреи ирыхҭнаҳҵаз, ҳаԥсадгьыл аизҳазыӷьаразы лыҵшәабзиала аусура ҳгәы азҭанаҵоит. Аԥсны Аҳәынҭқарра иахашәыршәыруа аԥсуа бираҟ ҳара зегьы иаҳгәадуроуп - ҳакзаара, ҳсуверенитет иасимволуп

Агәра згоит, Аԥсны Аҳәынҭқарратә бираҟ жәларбжьаратәи аиҿкаарақәа зегьы рҟны ишӡыргахо, ҳҳәынҭқарра ахьыԥшымра азхазҵо атәылақәа рхыԥхьаӡара ишрыцло. Ари ҳара ҳзеиԥш хықәкы ауп, ахақәиҭреи, ахьыԥшымреи рыхьчаразы, аиашара ашьақәыргылара рзы иҳалшо зегьы ҟаҳҵоит, ҳаԥсадгьыли еиз хауа абиԥареи аԥеиԥш лаша рымазарц азы.

Гәык-ԥсык ала ишәзеиӷьасшьоит агәабзиара, агәамч, аихьӡарақәа. Аԥны Аҳәынҭқарратә бираҟ еснагь ҳакзаара иахаҿразааит, ҳалшареи ҳгәыӷрақәеи ирдыргазааит, аихьӡара ҿыцқәа рахь ҳнвнагалартә аҭагылазаашьа амазааит!

Ишәыдысныҳәалоит Аԥсны Аҳәынҭқарратә бираҟ амш!»

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«Дорогие соотечественники!

Поздравляю вас с Днем Государственного флага Республики Абхазия!

23 июля 1992 года – одна из важнейших дат в современной истории Абхазского государства. В этот день Верховный Совет Республики Абхазия под председательством Владислава Ардзинба утвердил Государственный флаг и Государственный герб Республики Абхазия. Это историческое решение стало важнейшим этапом становления нашей государственности, закрепив символы, которые воплотили многовековую историю, национальную самобытность и стремление народа Абхазии к свободе и независимости.

Автором Государственного флага является талантливый художник Валерий Гамгия. Созданный им флаг основан на древних государственных символах Абхазии. Его главный элемент – открытая ладонь, изображенная на исторических знаменах Абхазского царства, – символизирует миролюбие, открытость и добрососедство, а семь звезд олицетворяют исторические области нашей страны.

Сегодня Государственный флаг объединяет всех граждан Республики Абхазия. Он напоминает нам о славной истории нашего народа, о цене свободы и независимости, вдохновляет на созидательный труд и новые достижения во имя процветания Родины. Каждый из нас испытывает чувство особой гордости, когда над нашей страной развевается Государственный флаг Республики Абхазия – символ нашего единства, достоинства и суверенитета.

Уверен, что наступит день, когда Государственный флаг Республики Абхазия будет представлен во всех международных организациях, а число государств, признавших нашу страну, будет неуклонно расти. Это наша общая цель, и мы будем последовательно идти к ее достижению, сохраняя верность идеалам свободы, независимости и справедливости ради будущих поколений и процветания нашей Родины.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, мира, благополучия и успехов.

Пусть Государственный флаг Республики Абхазия всегда вдохновляет нас на единство, укрепляет веру в собственные силы и ведет нашу страну к новым достижениям.

С праздником!

С Днем Государственного флага Республики Абхазия!»