В ГУЛРЫПШСКОМ РАЙОНЕ ПОДВЕЛИ ИТОГИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЗА 2025 ГОД

Сухум. 24 июля 2026 г. Абхазия-Информ. В Администрации Гулрыпшского района подводят итоги социально-экономического развития за 2025 год, работы служб жизнеобеспечения, а также достижений в сфере образования, медицины, культуры и спорта за отчетный период 2026 года.

Гулрыпшский район полностью выполнил план по всем 13 видам собственных доходов. Расходная часть местного бюджета исполнена на 94%: при запланированных 217 млн рублей фактические расходы составили 205 млн 569 тыс. рублей. Это на 18% выше показателей аналогичного периода 2025 года. Об этом на отчетном заседании актива района с участием президента Бадры Гунба сообщил глава администрации Саид Харазия.

Значительная часть средств была направлена на увеличение фонда оплаты труда, который вырос на 53 млн 622 тыс. рублей.

На 50% увеличилась заработная плата административно-хозяйственного персонала (общая сумма повышения – 47 млн 72 тыс. рублей). Это позволило довести среднюю зарплату работников района до 24 883 рублей. На доплаты педагогам абхазского языка и классное руководство было выделено 6 млн 550 тыс. рублей.

В первом полугодии 2026 года из резервного фонда администрации района направлено более 3 млн руб. на оказание адресной материальной помощи 115 жителям.

Кроме того, осуществлены выплаты ежемесячных пособий инвалидам с детства в возрасте до 16 лет на общую сумму 1,5 млн рублей. Базовый размер этого пособия увеличился с 2 500 до 3 500 рублей.

На подготовку общеобразовательных учреждений района к новому учебному году привлечены средства республиканского и местного бюджетов. Из Резервного фонда Кабинета министров ия выделено 2,42 млн рублей. Из них 1,45 млн рублей направлено на замену окон в школах (работы уже ведутся), а 975 тыс. рублей — на приобретение новой мебели.

Из средств районного бюджета направлено 787 600 рублей на закупку строительных материалов для текущего ремонта школьных помещений.

На финансирование сферы культуры района было выделено 5,79 млн рублей. Из них 2,5 млн 0 рублей ушло на капитальный ремонт и замену кровли здания Дома культуры, а 1 млн 765 млн рублей – на организацию праздников.

На повышение качества медицинского обслуживания населения направлено 3 млн 585 тыс. рублей. На эти средства для Центральной районной больницы приобрели современную эндоскопическую стойку стоимостью 3,2 млн рублей, а 385 тыс. 000 рублей направили на ремонт и благоустройство детских медицинских кабинетов.

В первом полугодии 2026 года МУП «ЖКХ» из средств районного бюджета было профинансировано 36 млн 250 тыс. рублей. На укрепление материально-технической базы и закупку двух новых мусоровозов с задней погрузкой ушло 19,8 млн рублей. Еще 4,3 млн рублей направили на благоустройство улицы Ленина, а чуть более 12 млн рублей – на текущее содержание предприятия.

В конце мая 2026 года коммунальные службы района были мобилизованы на ликвидацию последствий сильных ливней. Интенсивные осадки привели к подтоплению жилых домов и придомовых территорий, падению деревьев, размытию дорог и засорению водосточных каналов илом. Наиболее пострадавшим от разгула стихии населенным пунктам района оказывается экстренная помощь, восстановительные работы продолжаются.