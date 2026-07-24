 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

В мире

В ВЕНЕСУЭЛЕ – СИЛЬНЕЙШИЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 100 ЛЕТ
июня 25 2026

В ВЕНЕСУЭЛЕ – СИЛЬНЕЙШИЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 100 ЛЕТ

Сухум. 25 июня 2026 г. Абхазия-Информ. В Венесуэле вечером 24 июня произошли два сильных землетрясения…
СПЕЦНАЗ США ЗАХВАТИЛ НИКОЛАСА МАДУРО
января 04 2026
СПЕЦНАЗ США ЗАХВАТИЛ НИКОЛАСА МАДУРО
августа 16 2025
ПУТИН ОЦЕНИЛ ПЕРЕГОВОРЫ ПОЗИТИВНО И ПРИЗВАЛ ЕВРОПУ НЕ СРЫВАТЬ ПРОЦЕСС

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Июль 2026 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ПРЕЗИДЕНТ ВЫСТУПИЛ НА АКТИВЕ ГУЛРЫПШСКОГО РАЙОНА

Новости Пятница, 24 июля 2026 13:43
Оцените материал
(0 голосов)
ПРЕЗИДЕНТ ВЫСТУПИЛ НА АКТИВЕ ГУЛРЫПШСКОГО РАЙОНА

Сухум. 24 июля 2026 г. Абхазия-Информ. Аԥсны Аҳәынҭқарра Ахада Гәынба Бадра 2026 шықәса актәи азбжа аихшьалақәа рыла Гәылрыԥшь араион асоциал-економикатә ҿиара иазкыз аилацәажәара далахәын.

Аҳәынҭқарра Ахада иқәгылараҿы иазгәеиҭеит араионқәа рҿы ас еиԥш иҟоу аиԥыларақәа аҵак ҷыда шрымоу, избанзар алшара ҳарҭоит ишиашоу ауаа рацәажәаразы, имҩаԥгаз аусура ахәшьара аҭаразы, уи иҵегьы иахьырӷәӷәатәу аилкааразы. Бадра Гәынба инаҵшьны иҳәеит араионқәа аҳәынҭқарра шьаҭас ишрымоу, араионқәа аныҿио атәыла зегьы аҿиара шалыршахо.

Ҳазҭоу ашықәс ақыҭа иашықәсны ишрылаҳәаз азгәаҭаны, Гәынба Бадра иҳәеит ари зныктәи акцианы ишыҟам. Ақыҭа аҿиареи, араионқәа рыдгылареи, ауаа рыԥсҭазааразы иаԥсоу аҭагылазаашьақәа раԥҵареи аҳәынҭқарратә политика ахырхарҭа хадақәа ируакын, ус иагьаанхоит.

Ахада иажәақәа рыла, араион азы иԥышәара дуны иҟалеит аԥхынтәи аӡхыҵрақәа. Гәынба Бадра иазгәеиҭеит аҳәынҭқарра ирццакны ацхыраара шалнаршаз, аԥхасҭа зауыз аиланхарҭа ҭыԥқәа инагӡаны реиҭашьақәыргыларазы аринахысгьы аусура ишацнаҵо. Убри аан аҳәынҭқарра Ахада иҳәеит ауадаҩрақәа шыҟоугьы, араион еиԥҟьара амаӡамкәа аҿиара ишаҿу.

Аҳәынҭқарра Ахада иазгәеиҭеит араион абиуџьет ахашәалақәа 225 миллирн мааҭ иреиҳаны, аныхтәқәа 483 миллион мааҭ рҟынӡа шыҟоугьы, ареспубликатә биуџьет аҟынтә ишазԥхьагәаҭоу 219 миллион мааҭ инареиҳаны абиуџьетбжьаратә трансфертқәа. Урҭ рҟынтә 40 процент инарзынаԥшуа — 87 миллион мааҭ рҟынӡа аҵараиуреи, агәабзиарахьчареи, акультуреи, аспорти, асоциалтә усхки русзуҩцәа руалафахәы рызшәара иазырхоуп.

Актәи ашықәсбжазы 10 миллион мааҭ рҟынӡа азоужьын араион ауааԥсыра аҳәынҭқарратә социалтә цхыраара рыҭара — хықәкылатәи ацхыраара, ахәышәтәра, иҷыдоу аҭагылазаашьақәа ирыхҟьаны аԥхасҭа зауыз ауаа, астудентцәа-амедикцәа, анаплакра уҳәа уб.егь.

Арҿыцра-еиҭашьақәыргыларатә усурақәеи аинфраструктура арҿиареи ареспубликатә биуџьет аҟынтә иазоужьуп 66 млн. мааҭ инареиҳаны - Ахада Ирезервтә фонд аҟынә. Уи иалнаршеит Кәыдры аӡышьҭра ариашара, Гәылрыԥшь араион аҟны Ԥарнауҭ аӡиас арҵауларатә усурақәа рымҩаԥгара, Маҷара ақыҭан аԥшаҳәаарӷәӷәара иазку аусурақәа, иара убас Дранда ақыҭа Шәқәырча аӡиас ихҵоу ацҳа аргылара ацҵара.

Аԥсны Аминистрцәа Реилазаара Арезервтә фонд ахарџь ала имҩаԥган араион ашкол аматериал-техникатә маҭәахәқәа рыла реиқәыршәара.

Аҳәынҭқарра Ахада Шьаҭанкылатәи аргылара аусбарҭа иаиҭаз адҵа инақәыршәаны ирыцҵоуп аинфраструктуратә ппроектқәа рынагӡара. Урҭ рхыԥхьаӡараҟны иҟоуп арԥҳачымазара ахәышәтәырҭаҟны 500 кубаметр зҭазыгӡо аӡрыжәтә еизгарҭа аргылара. Баӷмаран ақыҭан анџьныр-геологиатә ԥшаарақәа, Ԥарнауҭ ақыҭан Аботаникатә амҩа шьаҭанкылатәи аиҭашьақәыргылара азырхиара, иара убас Аинвестициатә программа аҳәаақәа ирҭагӡаны Баӷмаран ақыҭан Дгьебиа имҩа арҿыцразы апроект-харџьынҵатә документациа аус адулара.

Аҳәынҭқарра Ахада ишазгәеиҭаз ала, араион абиуџьет ахашәалахәтәы хәҭа аизырҳара алыршахеит Владислав Арӡынба ихьӡ зху Жәларбжьаратәи аҳаирбаӷәаза «Аҟәа» аусура алагара иабзоураны, уи Урыстәылатәи Афедерациа ахырхарҭақәа жәаба инареиҳаны рыла иааиԥмырҟьаӡакәа ареисқәа нанагӡоит. Актәи ашықәсбжазы 30 нызқьҩык рҟынӡа апассаџьырцәа рымаҵ аура алыршахеит, ашықәс аихшьалақәа рыла 180 нызқьҩык рҟынӡа апассаџьырцәа раара иазыԥшуп, ари иабзоураны ашәахтә ааимҭақәа реизҳареи, анаплакра аҿиареи, иеиуеиԥшым амаҵзурақәа русхки аусурҭа ҭыԥ ҿыцқәа раԥҵара алыршахеит.

Хазы атәыла Ахада инаҵшьны иазгәеиҭеит ақыҭа адгылара иазку апрограмма анагӡара шымҩаԥысуа атәы: ирылаҳәоу ашықәс аҳәаақәа ирҭагӡаны ақыҭа адгылара рыҭоуп 59 проект. Бадра Гәынба иҳәеит уи анхыркәшахалак анаҩс ари аус хымԥада ишацҵахо.

Аилацәажәара ахыркәшамҭаз аҳәынҭқарра Ахада Гәылрыԥшь араион анапхгареи, адепутатцәеи, аусхкқәа зегьы русзуҩцәеи, ауааԥсыреи ҭакԥхықәрала, ламысцқьала русуразы иҭабуп ҳәа реиҳәеит, атәыла анапхгара аринахысгьы араионқәа ԥхьаҟатәи рыҿиаразы адгылара шрынаҭало агәра диргеит.

Прочитано 17 раз Последнее изменение Пятница, 24 июля 2026 13:45

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « В ГУЛРЫПШСКОМ РАЙОНЕ ПОДВЕЛИ ИТОГИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЗА 2025 ГОД БАДРА ГУНБА: РАЗВИТИЕ РАЙОНОВ И ПОДДЕРЖКА СЕЛА БЫЛИ И ОСТАНУТСЯ ГЛАВНЫМИ НАПРАВЛЕНИЯМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.