Сухум. 24 июля 2026 г. Абхазия-Информ. На 130% выполнен полугодовой план по налогам в Гулрыпшском районе. При плане в 106 млн 476 тыс. рублей фактические поступления налоговых платежей в бюджет Гулрыпшского района составили 136 млн 749 тыс. рублей, сообщил начальник налоговой инспекция Гулрыпшского района Астамур Бжания.

«В разрезе налоговых платежей нам удалось обеспечить стабильное пополнение бюджетной системы. Практически по всем ключевым направлениям инспекция демонстрирует уверенные показатели, что позволяет своевременно финансировать государственные и районные программы», – подчеркнул Астамур Бжания.

Поступления по видам налогов:

налог на прибыль – при плане 5 млн 389 тыс. руб. фактически в бюджет поступило 14 млн 658 тыс. руб., или 272%;

НДС – при плане 23 млн 77 тыс. руб., фактическое поступление составило 19 млн 836 тыс. руб., или 86%;

подоходный налог – при плане в 64 млн 904 тыс. руб. фактические поступления составили 28 млн 13 тыс. руб., или 43%;

налог на землю – 151%.

налог на имущество – при плане 1 млн 91 тыс. руб. фактически собрано 1 млн 532 тыс. руб., или 140%.

спецналог – 2 млн 869 тыс. руб., или 116%.

188 новых налогоплательщиков поставлено на налоговый учет.

В Гулрыпшском районе зарегистрирован 2031 налогоплательщик:

1422 индивидуальных предпринимателя;

346 юридических лиц (из которых 35 – бюджетные организации);

263 физических лица.

«Инспекция на постоянной основе проводит работу по администрированию новых объектов налогообложения. Регулярно осуществляются контрольные мероприятия по соблюдению правильности начисления и своевременности уплаты платежей. За первые 6 месяцев нынешнего года нами было проведено 8 комплексных документальных налоговых проверок. По их результатам в бюджет района было дополнительно начислено порядка одного миллиона рублей», – сообщил начальник Гулрыпшской ИМНС Астамур Бжания.

Общая сумма задолженности по налоговым платежам на 1 июля 2026 года составляет 10 млн 479 тыс. руб. (текущая задолженность – 5 млн 186 тыс. руб., проблемная – 4 млн 836 тыс. руб., долги организаций, не прошедших обязательную перерегистрацию – 457 тыс. руб.).

«В соответствии с приказом министра по налогам и сборам, материалы по злостным неплательщикам оперативно направляются для последующей передачи в суд и службу судебных исполнителей. К настоящему моменту в судебные органы передано в общей сложности 19 материалов на общую сумму 12,6 млн рублей. В результате этой претензионной работы в бюджет уже фактически возвращено и погашено 9 млн 547 тыс. рублей», – отметил Бжания.

Об этом сообщает Апсныпресс.