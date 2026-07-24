8 ПРЕСТУПЛЕНИЙ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В ГУЛРЫПШСКОМ РАЙОНЕ ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ

Сухум. 24 июля 2026 г. Абхазия-Информ. Начальник Отдела внутренних дел по Гулрыпшскому району Дмитрий Адлейба представил доклад об итогах оперативно-служебной деятельности ведомства за первое полугодие 2026 года на совещании актива района с участием президента Бадры Гунба.

Глава районного ОВД озвучил ключевые статистические показатели, отметив стабильность общего числа правонарушений.

«За отчетный период в статистическую отчетность ОВД по Гулрыпшскому району было внесено 18 преступлений общеуголовной направленности. Из них раскрыто 14, что составляет 77,7% раскрываемости», – сообщил Адлейба.

Говоря о структуре преступности, руководитель ведомства уточнил, что из 18 зарегистрированных случаев к категории тяжких относятся 7 преступлений, 4 из которых уже раскрыты.

Стопроцентную раскрываемость демонстрируют подразделения по борьбе с незаконным оборотом оружия и наркотиков. По словам начальника ОВД, в первом полугодии были успешно раскрыты все 4 выявленных факта незаконного оборота оружия и 3 факта оборота наркотических средств.

Особое внимание в ходе доклада было уделено ситуации на дорогах района и усилению контроля со стороны Госавтоинспекции.

«Службой ОГАИ ОВД по Гулрыпшскому району было выявлено нарушений и составлено 1791 протокол за нарушение правил дорожного движения (за аналогичный период прошлого года – 1114). Из них за управление автотранспортным средством в нетрезвом состоянии – 38», – подчеркнул Дмитрий Адлейба.

Он также добавил, что за первое полугодие в районе зарегистрировано 10 ДТП, в которых погибли 2 человека и 11 получили телесные повреждения.

В части кадрового обеспечения ведомства было отмечено, что штатная численность сотрудников районного ОВД составляет 92 человека, из которых фактически замещены 72 должности, а 20 мест остаются вакантными.

Завершая свое выступление, Адлейба заверил руководство страны и района в полной готовности личного состава к выполнению поставленных задач: «ОВД по Гулрыпшскому району готов продолжить работу по противодействию преступности и обеспечению охраны общественного порядка, для этого имеются все необходимые силы и средства».

Об этом сообщает Апсныпресс.