 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

В мире

В ВЕНЕСУЭЛЕ – СИЛЬНЕЙШИЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 100 ЛЕТ
июня 25 2026

В ВЕНЕСУЭЛЕ – СИЛЬНЕЙШИЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 100 ЛЕТ

Сухум. 25 июня 2026 г. Абхазия-Информ. В Венесуэле вечером 24 июня произошли два сильных землетрясения…
СПЕЦНАЗ США ЗАХВАТИЛ НИКОЛАСА МАДУРО
января 04 2026
СПЕЦНАЗ США ЗАХВАТИЛ НИКОЛАСА МАДУРО
августа 16 2025
ПУТИН ОЦЕНИЛ ПЕРЕГОВОРЫ ПОЗИТИВНО И ПРИЗВАЛ ЕВРОПУ НЕ СРЫВАТЬ ПРОЦЕСС

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Июль 2026 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ПРЕЗИДЕНТ ОСМОТРЕЛ НОВОЕ ЗДАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛА БАГМАРАН ГУЛРЫПШСКОГО РАЙОНА

Новости Пятница, 24 июля 2026 14:00
Оцените материал
(0 голосов)
ПРЕЗИДЕНТ ОСМОТРЕЛ НОВОЕ ЗДАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛА БАГМАРАН ГУЛРЫПШСКОГО РАЙОНА

Сухум. 24 июля 2026 г. Абхазия-Информ. Аԥсны Аҳәынҭқарра Ахада Гәынба Бадра Гәылрыҧшь араион аҟны иҟазаара иалагӡаны даҭааны ибеит Баӷбаран ақыҭа Анапхгара ахыбра ҿыц.

Аибашьра еилгеижьҭеи ари ақыҭа анапхгара алшара рымамызт изыхәҭоу аҭагылазаашьақәа аԥҵаны аус руыртә еиԥш. Шықәсыбжак аԥхьа аҳәынҭқарра Ахадеи араион анапхгаҩи еицәажәаны ақыҭа Анапхгаразы ахыбра шыргылатәыз иалацәжәеит. Иахьа уи ахыбра аргылара хыркәшоуп, дук хара имгакәа иаҭаху амаҭәахәқәа рыла иеиқәыршәаны аусура еиҿкаахоит.

Аҳәынҭқарра Ахада араион анапхгаҩы иҭабуп ҳәа иеиҳәеит абас еиԥш ҭакԥхықәрала абри аус дахьазнеиз.

Аҳәынҭқарра Ахада иргылоу ахыбра ахәшьара бзиа аҭо, иҳәеит ақыҭауаа ахьеибабо, иахьеиқәшәо, ргәы ицхо азҵаарақәа иахьрылацәажәо аҭыԥ шырзаԥҵоу, ари ҿырԥшыга бзиоуп егьырҭ рызгьы.

•••

Президент Абхазии Бадра Гунба осмотрел сегодня новое здание администрации села Багмаран Гулрыпшского района.

На протяжении всего послевоенного времени у администрации не было нормальных условий для работы. По поручению президента силами района построили новое здание для сельской администрации.

Сегодня в селе проживает 250 человек и насчитывается более 70 дворов.

Президент выразил благодарность главе администрации Гулрыпшского района Саиду Харазия за проделанную работу. В новом здании также оборудован актовый зал, где жители смогут собираться и обсуждать насущные проблемы.

«Когда к жителям проявляют такое внимание и так подходят к работе, это становится отличным примером для подражания. Выражаю за это благодарность главе района», – сказал Бадра Гунба.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Пятница, 24 июля 2026 14:42

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « 8 ПРЕСТУПЛЕНИЙ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В ГУЛРЫПШСКОМ РАЙОНЕ ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ БОЛЕЕ 40% АБОНЕНТОВ ГУЛРЫПШСКОГО РАЙОНА ОБЕСПЕЧЕНЫ ПРИБОРАМИ УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.