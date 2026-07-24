ПРЕЗИДЕНТ ОСМОТРЕЛ НОВОЕ ЗДАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛА БАГМАРАН ГУЛРЫПШСКОГО РАЙОНА
Сухум. 24 июля 2026 г. Абхазия-Информ. Аԥсны Аҳәынҭқарра Ахада Гәынба Бадра Гәылрыҧшь араион аҟны иҟазаара иалагӡаны даҭааны ибеит Баӷбаран ақыҭа Анапхгара ахыбра ҿыц.
Аибашьра еилгеижьҭеи ари ақыҭа анапхгара алшара рымамызт изыхәҭоу аҭагылазаашьақәа аԥҵаны аус руыртә еиԥш. Шықәсыбжак аԥхьа аҳәынҭқарра Ахадеи араион анапхгаҩи еицәажәаны ақыҭа Анапхгаразы ахыбра шыргылатәыз иалацәжәеит. Иахьа уи ахыбра аргылара хыркәшоуп, дук хара имгакәа иаҭаху амаҭәахәқәа рыла иеиқәыршәаны аусура еиҿкаахоит.
Аҳәынҭқарра Ахада араион анапхгаҩы иҭабуп ҳәа иеиҳәеит абас еиԥш ҭакԥхықәрала абри аус дахьазнеиз.
Аҳәынҭқарра Ахада иргылоу ахыбра ахәшьара бзиа аҭо, иҳәеит ақыҭауаа ахьеибабо, иахьеиқәшәо, ргәы ицхо азҵаарақәа иахьрылацәажәо аҭыԥ шырзаԥҵоу, ари ҿырԥшыга бзиоуп егьырҭ рызгьы.
•••
Президент Абхазии Бадра Гунба осмотрел сегодня новое здание администрации села Багмаран Гулрыпшского района.
На протяжении всего послевоенного времени у администрации не было нормальных условий для работы. По поручению президента силами района построили новое здание для сельской администрации.
Сегодня в селе проживает 250 человек и насчитывается более 70 дворов.
Президент выразил благодарность главе администрации Гулрыпшского района Саиду Харазия за проделанную работу. В новом здании также оборудован актовый зал, где жители смогут собираться и обсуждать насущные проблемы.
«Когда к жителям проявляют такое внимание и так подходят к работе, это становится отличным примером для подражания. Выражаю за это благодарность главе района», – сказал Бадра Гунба.
Последнее от Super User
- В АБХАЗИИ ЗАПУСТИЛИ МОЛОДЕЖНУЮ ЦИФРОВУЮ ПЛАТФОРМУ «АМЦА»
- БОЛЕЕ 40% АБОНЕНТОВ ГУЛРЫПШСКОГО РАЙОНА ОБЕСПЕЧЕНЫ ПРИБОРАМИ УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
- 8 ПРЕСТУПЛЕНИЙ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В ГУЛРЫПШСКОМ РАЙОНЕ ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ
- НА 130% ВЫПОЛНЕН ПОЛУГОДОВОЙ ПЛАН ПО НАЛОГАМ В ГУЛРЫПШСКОМ РАЙОНЕ
- БАДРА ГУНБА: РАЗВИТИЕ РАЙОНОВ И ПОДДЕРЖКА СЕЛА БЫЛИ И ОСТАНУТСЯ ГЛАВНЫМИ НАПРАВЛЕНИЯМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ