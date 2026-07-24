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Абхазия Информ

БОЛЕЕ 40% АБОНЕНТОВ ГУЛРЫПШСКОГО РАЙОНА ОБЕСПЕЧЕНЫ ПРИБОРАМИ УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Новости Пятница, 24 июля 2026 14:13
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БОЛЕЕ 40% АБОНЕНТОВ ГУЛРЫПШСКОГО РАЙОНА ОБЕСПЕЧЕНЫ ПРИБОРАМИ УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Сухум. 24 июля 2026 г. Абхазия-Информ. Ключевыми задачами энергетиков Гулрыпшского района остаются приведение электросетевого хозяйства в надлежащее состояние и обеспечение максимального сбора средств за потребленную электроэнергию. Об этом на собрании актива района сообщил начальник Гулрыпшского филиала «Энергосбыт» Астамур Джинджолия, подводя итоги работы за первое полугодие 2026 года.

Из 9 220 абонентов района счетчиками оснащены уже 4 140. При этом 1 019 приборов учета были установлены за первые шесть месяцев текущего года.

«На сегодняшний день охват абонентов приборами учета в районе превышает 40%. В этом направлении ведется системная работа, что принципиально изменит отношение потребителей к оплате электроэнергии и позволит повысить качество электроснабжения», – подчеркнул Астамур Джинджолия.

Позитивную динамику показывает и сбор платежей: за первые шесть месяцев 2026 года абоненты оплатили 60 млн 722 тыс. рублей. Для сравнения: за аналогичный период 2025 года задолженность потребителей составляла 61,9 млн рублей.

Росту показателей сбора средств напрямую способствует техническое обновление инфраструктуры. В районе активно ведутся строительно-монтажные работы и реконструкция линий электропередачи (ЛЭП).

Подстанция «Водонасосная»:

протянуто 200 метров высоковольтной линии 10 кВ;

установлена дополнительная трансформаторная подстанция (ТП) мощностью 400 кВА;

проложено 750 метров провода СИП-4 (4х70);

заменено 12 ветхих опор.

Фидер № 13 (Совхоз):

установлена дополнительная ТП мощностью 400 кВА, проложено 300 метров провода СИП-4 (4х95);

установлен трансформатор на 100 кВА, смонтировано 350 метров СИП-4 (4х35).

Подстанция «Дранда»:

Фидер № 11: протянуто 1 500 метров линии 10 кВ с установкой 32 новых опор; смонтированы новая комплектная трансформаторная подстанция (КТП) на 100 кВА и 250 метров СИП-4 (4х25).

Фидер № 7: протянуто 1 200 метров линии 10 кВ с установкой дополнительной КТП (100 кВА); заменено 900 метров старого оголенного провода на современный СИП-4 (4х50).

Подстанция «А» (Фидер № 1):

заменено 42 ветхих деревянных столба, проложено 3 000 метров провода СИП-4 (4х70);

установлен дополнительный трансформатор на 400 кВА;

заменены аварийные опоры на участке с проводом СИП-4 (4х70) протяженностью 1 200 метров.

Комплексное обновление сетей позволяет существенно снизить потери энергии, стабилизировать напряжение в домах жителей и сделать учет потребления максимальным и прозрачным.

Об этом сообщает Апсныпресс.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Пятница, 24 июля 2026 14:16

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