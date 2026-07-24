В АБХАЗИИ ЗАПУСТИЛИ МОЛОДЕЖНУЮ ЦИФРОВУЮ ПЛАТФОРМУ «АМЦА»

Сухум. 24 июля 2026 г. Абхазия-Информ. В День Государственного флага Республики Абхазия начал работу новый цифровой проект для молодежи страны - платформа «АМЦА» (Абхазская молодежная цифровая ассамблея AMTSA). Запуск платформы стал новым этапом развития государственной молодежной политики, объединив в едином цифровом пространстве новости, проекты, мероприятия и возможности для самореализации.

«АМЦА» создана как единое цифровое пространство для молодежи Абхазии. На платформе будут собраны актуальные новости, анонсы мероприятий, молодежные проекты, образовательные, волонтерские, социальные, патриотические, экологические и спортивные инициативы.

Пользователи платформы смогут узнавать о предстоящих событиях, принимать участие в реализации проектов, предлагать собственные идеи и инициативы, а также быть в курсе всех возможностей для личностного и профессионального развития.

Уже 30 июля состоится конференция «Молодежная политика 2027-2031», посвященная обсуждению приоритетных направлений развития молодежной политики Республики Абхазия. Для участия в которой необходимо пройти регистрацию на платформе «Амца» – amtsa.su.