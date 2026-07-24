ПРЕЗИДЕНТ БАДРА ГУНБА ПРОИНСПЕКТИРОВАЛ ХОД ДОРОЖНЫХ РАБОТ В СЕЛЕ ПАРНАУТ

Бадра Гәынба ақыҭа анхацәа дырԥылеит. Дара Аҳәынҭқарра Ахада ҭабуп ҳәа иарҳәеит иааирԥшыз агәцаракразы.

«Ҳауаажәлар адгылара рыҭара, рыбзазаразы иахьынӡауа ала аҭагылазаашьақәа рзаԥҵара- иарбан ҩаӡаразаалакгьы анапхгараҿы иҟоу ируалԥшьоуп», – иҳәеит Бадра Гәынба.

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Президент Бадра Гунба осмотрел ход ремонта дороги в селе Парнаут Гулрыпшского района. Ранее по поручению главы государства на участке протяженностью 4,5 километра были проведены работы по расширению дороги, расчистке обочин и обустройству водоотводов для ливневых стоков.

На данный момент первый этап работ завершен. В дальнейшем здесь планируются укрепление береговой линии, уплотнение дорожного полотна и проведение других необходимых работ.

В ходе поездки президент пообщался с жителями села, которые выразили благодарность за внимание и помощь в решении насущных проблем. На встрече также обсуждались и другие вопросы, волнующие жителей.

«Создавать достойные условия для жизни наших граждан – это главная задача руководителей всех уровней», – заявил Бадра Гунба.

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По словам генерального директора МУП «УЖКХ Гулрыпшского района» Тимура Начкебия, ремонт стал ответом на обращение местных жителей к главе государства и руководителю районной администрации Саиду Харазия.

Специалисты убрали старое покрытие, выровняли дорогу грейдером и подготовили крепкое основание. Следующий этап – укладка слоя щебня, который сделает дорогу прочной и долговечной.

Финансирование проекта осуществляется через УКС при поддержке Кабинета Министров Абхазии, а непосредственное выполнение работ ведет МУП «УЖКХ Гулрыпшского района».