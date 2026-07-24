ПРЕЗИДЕНТ БАДРА ГУНБА ПРОИНСПЕКТИРОВАЛ ХОД ДОРОЖНЫХ РАБОТ В СЕЛЕ ПАРНАУТ
Сухум. 24 июля 2026 г. Абхазия-Информ. Аԥсны Аҳәынҭқарра Ахада Бадра Гәынба Гәылрыԥшь араион аҿы иҟазаара иалагӡаны даҭааны ибеит Ԥарнауҭ ақыҭан амҩаҟаҵара шымҩаԥысуа.
Ақыҭауаа иара иахь ааԥхьара аныҟарҵа Аԥсны Ахада араион анапхгара адҵа риҭеит апроблема аӡбара нап адыркырц. Иахьа актәи аетап хыркәшоуп. Амҩа ырҭбаауп, ахаҳә ықәыԥсаны еиҵыхуп, аӡымҩангагақәа авжаауп. Амҩа аура ԥшькилломентраки бжаки ыҟоуп.
Бадра Гәынба ақыҭа анхацәа дырԥылеит. Дара Аҳәынҭқарра Ахада ҭабуп ҳәа иарҳәеит иааирԥшыз агәцаракразы.
«Ҳауаажәлар адгылара рыҭара, рыбзазаразы иахьынӡауа ала аҭагылазаашьақәа рзаԥҵара- иарбан ҩаӡаразаалакгьы анапхгараҿы иҟоу ируалԥшьоуп», – иҳәеит Бадра Гәынба.
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Президент Бадра Гунба осмотрел ход ремонта дороги в селе Парнаут Гулрыпшского района. Ранее по поручению главы государства на участке протяженностью 4,5 километра были проведены работы по расширению дороги, расчистке обочин и обустройству водоотводов для ливневых стоков.
На данный момент первый этап работ завершен. В дальнейшем здесь планируются укрепление береговой линии, уплотнение дорожного полотна и проведение других необходимых работ.
В ходе поездки президент пообщался с жителями села, которые выразили благодарность за внимание и помощь в решении насущных проблем. На встрече также обсуждались и другие вопросы, волнующие жителей.
«Создавать достойные условия для жизни наших граждан – это главная задача руководителей всех уровней», – заявил Бадра Гунба.
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По словам генерального директора МУП «УЖКХ Гулрыпшского района» Тимура Начкебия, ремонт стал ответом на обращение местных жителей к главе государства и руководителю районной администрации Саиду Харазия.
Специалисты убрали старое покрытие, выровняли дорогу грейдером и подготовили крепкое основание. Следующий этап – укладка слоя щебня, который сделает дорогу прочной и долговечной.
Финансирование проекта осуществляется через УКС при поддержке Кабинета Министров Абхазии, а непосредственное выполнение работ ведет МУП «УЖКХ Гулрыпшского района».
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