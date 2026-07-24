В 2025 ГОДУ РОССИЙСКО-АБХАЗСКУЮ ГРАНИЦУ ПЕРЕСЕКЛИ БОЛЕЕ 12 МЛН ЧЕЛОВЕК

Сухум. 24 июля 2026 г. Абхазия-Информ. Более 12 млн человек и 2,8 млн транспортных средств пересекли российско-абхазскую границу в 2025 году, сказал глава Департамента госполитики в области обустройства пунктов пропуска через госграницу Минтранса России Михаил Кокаев.

Данные он сообщил главе ведомства Андрею Никитину, который в сопровождении министра экономики Абхазии Теймураза Миквабия и российского посла Вячеслава Гладкова сегодня посетил пункт «Адлер», где проходят масштабные работы по реконструкции.

«Больше, чем Адлер не пропускает ни один автомобильный пункт пропуска. Следующие пункты пропуска – на казахстанской границе и Верхний Ларс, они пропускают раза в три меньше», – отметил Кокаев.

Строительство идет таким образом, чтобы не снижать пропускную способность границы.

Общая площадь застройки – около 30 тысяч квадратных метров, сейчас на объекте работают 240 человек и 21 единица техники. Сдать объект планируют во втором квартале 2028 года, к началу турсезона.

Теймураз Миквабия в свою очередь отметил, что туристы и жители республики не ощущают затруднений в связи с работами, несмотря на то, что они идут в полную силу.

После завершения реконструкции границу смогут пересекать около 700 грузовых машин в сутки. На оформление одного автомобиля с заранее поданными документами будет уходить не более 10 минут. Появится возможность одновременно обслуживать около 100 легковых машин, сегодня эта цифра составляет не более 30.

Также на границе запустят систему интеллектуального пункта пропуска – это современный комплекс, позволяющий осуществлять автоматический сбор, хранение и анализ информации о лицах, транспорте и грузах, провозимых через государственную границу.

Более 12 млн человек и 2,8 млн транспортных средств пересекли российско-абхазскую границу в 2025 году, сказал глава Департамента госполитики в области обустройства пунктов пропуска через госграницу Минтранса России Михаил Кокаев.