УКАЗ О ПРИСВОЕНИИ ПОЧЕТНОГО ЗВАНИЯ «ЗАСЛУЖЕННЫЙ АРТИСТ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
Новости Пятница, 24 июля 2026 17:15
Сухум. 24 июля 2026 г. Абхазия-Информ. Указом Президента Бадры Гунба за вклад в развитие эстрадного искусства Абхазии, высокое исполнительское мастерство почетное звание «Заслуженный артист Республики Абхазия» присвоено абхазским эстрадным исполнителям:
Кучуберия Изольде Геннадьевне,
Конджария Автандилу Автандиловичу,
Шумения Джейрану Константиновичу.
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