Сухум. 24 июля 2026 г. Абхазия-Информ. Сотрудники ГИМС МЧС Абхазии и Погрануправления ФСБ России в Абхазии провели совместный рейд в акватории Сухума. Проверялось наличие разрешительных документов у владельцев маломерных судов, а также соблюдение ими правил безопасного судовождения.

В ходе рейда у владельца гидроцикла отсутствовали документы на право вождения. Несколько отдыхающих плавали на сапах без спасательных жилетов. Все они были направлены на берег и предупреждены о своем нарушении.

По словам руководства ГИМС МЧС, в пик курортного сезона интенсивность рейдов как в морской акватории всей страны, так и вдоль ее побережья будет возрастать.