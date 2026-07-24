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Абхазия Информ

СОВМЕСТНЫЙ РЕЙД В АКВАТОРИИ СУХУМА

Новости Пятница, 24 июля 2026 17:16
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СОВМЕСТНЫЙ РЕЙД В АКВАТОРИИ СУХУМА

Сухум. 24 июля 2026 г. Абхазия-Информ. Сотрудники ГИМС МЧС Абхазии и Погрануправления ФСБ России в Абхазии провели совместный рейд в акватории Сухума. Проверялось наличие разрешительных документов у владельцев маломерных судов, а также соблюдение ими правил безопасного судовождения.

В ходе рейда у владельца гидроцикла отсутствовали документы на право вождения. Несколько отдыхающих плавали на сапах без спасательных жилетов. Все они были направлены на берег и предупреждены о своем нарушении.

По словам руководства ГИМС МЧС, в пик курортного сезона интенсивность рейдов как в морской акватории всей страны, так и вдоль ее побережья будет возрастать.

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