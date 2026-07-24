ЛЕВ КВИЦИНИЯ ОСВОБОЖДЁН ОТ ДОЛЖНОСТИ МИНИСТРА ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
Новости Пятница, 24 июля 2026 21:37
Сухум. 24 июля 2026 г. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Бадра Гунба подписал Указ об освобождении Льва Константиновича Квициния от должности министра по чрезвычайным ситуациям по собственному желанию.
Лев Квициния продолжит исполнять обязанности специального представителя президента Республики Абхазия по взаимодействию с новыми регионами Российской Федерации (Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Запорожская и Херсонская области).