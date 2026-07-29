В МИНОБОРОНЫ НАЧАЛА РАБОТУ ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ

Сухум. 29 июля 2026 г. Абхазия-Информ. В Министерстве обороны Абхазии по приказу министра обороны Беслан Цвижба начала работу общественная приемная. Она расположена на первом этаже здания ведомства, что особенно удобно для ветеранов Отечественной войны народа Абхазии и других посетителей.

«Главная задача общественной приемной – создать эффективную систему обратной связи между Министерством обороны и обществом, обеспечив доступную и понятную коммуникацию. Теперь каждый гражданин может лично обратиться к уполномоченным должностным лицам по вопросам, входящим в компетенцию министерства», – отметил руководитель общественной приемной, помощник министра обороны Абхазии, подполковник Темыр Купалба.

Прием граждан ведется ежедневно с 09:00 до 13:00. Все обращения регистрируются и рассматриваются профильными специалистами.

Открытие общественной приемной стало еще одним шагом в реализации курса президента Абхазии, направленного на развитие прямого диалога с гражданами, повышение открытости органов власти и оперативное решение вопросов, волнующих людей.