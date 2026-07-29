СОВЕЩАНИЕ В РУП «ЧЕРНОМОРЭНЕРГО»
Сухум. 29 июля 2026 г. Абхазия-Информ. Глава Минэнерго Батал Мушба провел совещание в РУП «Черноморэнерго», где обсудили текущую работу по модернизации энергетической системы. Один из главных вопросов – обновление сетей 0,4 кВ и установка новых приборов учета в районах республики.
«Мы ведем масштабную работу по обновлению сетевого хозяйства, которая напрямую влияет на качество электричества в каждом доме», – отметил Батал Мушба.
Эти меры должны повысить надежность электроснабжения, сократить потери и помочь точнее контролировать потребление электроэнергии.
Также на встрече обсудили оплату за электроэнергию. Руководителям районных подразделений поручили продолжить модернизацию сетей и усилить работу с потребителями.
Напомним, президент Бадра Гунба в своем послании заявил о том, что в текущем году начнется масштабная модернизация энергосистемы республики.
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