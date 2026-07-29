В СТОЛИЦЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ
Сухум. 29 июля 2026 г. Абхазия-Информ. Специалисты филиала «СУЭС» РУП «Черноморэнерго» продолжают плановое обновление энергетической инфраструктуры города. На текущий момент завершен ряд важных этапов работ по повышению надежности электроснабжения.
Улица Северная: завершился монтаж воздушной линии (ВЛ) 0,4 кВ. Общая протяженность обновленного участка составила 387 метров.
К работам приступают специалисты по установке приборов учета. Сразу после завершения этого этапа будет произведен демонтаж старой линии, что означает полное завершение работ на объекте.
Улица Агумава: здесь комплекс работ полностью завершен. После проведения подготовительных мероприятий специалисты смонтировали новую воздушную линию и установили современные приборы учета. Одновременно с этим был произведен демонтаж старого «голого» провода.
Результатом проведенных работ станет значительное повышение надежности сети, снижение аварийности и улучшение качества подачи электроэнергии для жителей данных улиц.
Напомним, президент Бадра Гунба в своем послании заявил о том, что в текущем году начнется модернизация энергосистемы республики.
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