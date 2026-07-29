НА СОВЕЩАНИИ У ПРЕЗИДЕНТА ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ

Сухум. 29 июля 2026 г. Абхазия-Информ. Президент Республики Абхазия, главнокомандующий Вооруженными силами Бадра Гунба провел рабочую встречу с министром обороны Бесланом Цвижба и начальником Генерального штаба Вооруженных сил Владимиром Савченко, посвященную вопросам реформирования Вооруженных сил Республики Абхазия.

В ходе встречи были рассмотрены основные направления предстоящей реформы, включая совершенствование системы призыва граждан на военную службу, развитие боевого состава, переоснащение Вооруженных сил, а также совершенствование нормативно-правовой базы в сфере обороны.

Глава государства поручил Министерству обороны в кратчайшие сроки подготовить пакет законодательных инициатив, направленных на совершенствование системы воинской обязанности и военной службы.

Законопроекты должны предусматривать обязательное прохождение военной службы гражданами Республики Абхазия, а также определить правовые последствия уклонения от исполнения воинской обязанности.

Президент подчеркнул, что исполнение воинского долга должно учитываться при поступлении на государственную службу, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством.

Отдельное поручение дано по совершенствованию системы комплектования Вооруженных сил. Основной акцент при формировании офицерского состава должен быть сделан на молодых, наиболее подготовленных военнослужащих. Кроме того, в рамках реформы предстоит определить предельный возраст прохождения военной службы по соответствующим категориям военнослужащих.

Президент поручил обеспечить подготовку соответствующих законопроектов с таким расчетом, чтобы после их рассмотрения и принятия Народным Собранием – Парламентом Республики Абхазия они вступили в силу с 1 января 2027 года. В числе этих инициатив будут определены и новые сроки проведения призывных кампаний.

В рамках реформы также предусмотрены меры по развитию боевого состава Вооруженных сил и их поэтапному переоснащению современными образцами вооружения и военной техники.

Кроме того, участники встречи утвердили план-график проведения военных учений на текущий год. Главнокомандующий поставил задачу уделить особое внимание взаимодействию с резервистами, рассматривая это направление как один из ключевых элементов повышения боеготовности Вооруженных сил.

Президент также поручил Министерству обороны приступить к подготовке парадных расчетов к празднованию Дня Победы 30 сентября.