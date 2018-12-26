РОССИЙСКАЯ ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ В 2019 ГОДУ СОСТАВИТ 45,3% ОТ ОБЩЕЙ СУММЫ ДОХОДОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА АБХАЗИИ

28 декабря 2018 г. депутаты парламента утвердили параметры государственного и республиканского бюджетов Республики Абхазия на 2019 г.

Сухум. 3 января 2019 г. Абхазия-Информ . Российская финансовая помощь в 2019 году составит 57,78% от общих доходов республиканского бюджета Абхазии и 45,3% - от общей суммы доходов государственного бюджета.

Государственный бюджет на 2019 год утвержден по доходам в сумме 9 млрд 735 млн 376,5 тысяч рублей, по расходам - 9 млрд 841 млн 127,1 тысяч рублей. При этом дефицит госбюджета составляет 105 млн 750,6 тысяч рублей.

Республиканский бюджет по доходам составляет 7 млрд 630 млн 239,6 тысяч рублей, а по расходам – 7 млрд 730 млн 990,2 тысячи рублей. Дефицит республиканского бюджета равен 100 млн 750,6 тысяч рублей.

Налоговые и неналоговые доходы Республиканского бюджета на 2019 год планируются в сумме 3 млрд 220,7 млн рублей.

Финансовая помощь Российской Федерации в целях социально-экономического развития РА составляет 2 млрд 789 млн рублей.

Помощь РФ по линии «Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию РА 2017-2019 гг.» - 1 млрд 620,5 млн рублей.

Расходы на общегосударственные вопросы в 2019 году составят 1 млрд 684 млн рублей. В том числе:

бюджетные ассигнования функционирования органов законодательной власти - 57,86 млн рублей,

органов исполнительной власти - 112,1 млн рублей,

судебной системы - 198,97 млн рублей, функционирования финансовых, налоговых и таможенных органов - 305,01 млн рублей.

Ассигнование на национальную оборону составят 356, 34 млн рублей.

Расходы на национальную безопасность и правоохранительную деятельность в 2019 г. достигнут 1 млрд 288 млн рублей.

На национальную экономику будет направлено 2 млрд 78 млн рублей; на охрану окружающей среды - 15,91 млн рублей; на образование - 354,1 млн рублей; на здравоохранение - 562, 82 млн рублей; на культуру, искусство и СМИ – 281,94 млн рублей (в том числе на телевидение и радиовещание - 42 млн рублей); на физическую культуру, спорт и молодежную политику - 71,11 млн рублей; на социальную политику - 262,1 млн рублей.

Межбюджетные трансферы запланированы в сумме 798,3 млн рублей, в том числе: