АБХАЗИЯ ВЫРАЖАЕТ ПОДДЕРЖКУ НИКОЛАСУ МАДУРО И РАССЧИТЫВАЕТ НА КОНСТИТУЦИОННОЕ РАЗРЕШЕНИЕ ВНУТРИПОЛИТИЧЕСКОГО КРИЗИСА В ВЕНЕСУЭЛЕ
Сухум. 24 января 2019 г. Абхазия-Информ. «Республика Абхазия выражает полную поддержку законно избранному Президенту Николасу Мадуро и рассчитывает на конституционное разрешение внутриполитического кризиса в Венесуэле». С таким заявлением вступило министерство иностранных дел Абхазии связи с последними событиями в Венесуэле.
В МИД РА считают "абсолютно недопустимыми любые попытки вмешательства во внутриполитические процессы Венесуэлы" и выражают уверенность в том, что "кризис в Каракасе может и должен быть преодолен в рамках существующей политической системы и без какого-либо давления извне".
ЗАЯВЛЕНИЕ МИД РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ
С характерной для американского политического истеблишмента циничностью власти США бесцеремонно вмешиваются во внутренние дела суверенного государства, по существу провоцируя дальнейшую эскалацию и без того непростой ситуации в Венесуэле. Подобные заявления есть не что иное, как откровенный призыв к государственному перевороту.
В условиях, когда необходима предельная сдержанность и хладнокровие, в Вашингтоне предпочитают действовать наскоком, сознательно обостряя обстановку. Возможные последствия таких непродуманных действий, которые могут обернуться масштабным кровопролитием, США, видимо, не сильно заботят.
Считаем абсолютно недопустимыми любые попытки вмешательства во внутриполитические процессы Венесуэлы. Убеждены, что кризис в Каракасе может и должен быть преодолен в рамках существующей политической системы и без какого-либо давления извне.
Республика Абхазия выражает полную поддержку законно избранному Президенту Николасу Мадуро и рассчитывает на конституционное разрешение внутриполитического кризиса в Венесуэле.
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