В СУХУМЕ ОТКРЫЛИ ПАМЯТНИК ГЕНЕРАЛУ УАЛИДУ МАРШАНУ АБАЗА

«Уалид Маршан (Абаза) был признанным лидером абхазо-черкесской диаспоры Сирии, сделавшим многое для укрепления связей с исторической Родиной», - отметил в своем выступлении министр по делам репатриации Беслан Дбар. Уалид Маршан часто бывал на своей исторической Родине как в мирное время в 80-е годы, так и в период Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 г.г., много помогал в период войны и послевоенный период.

Сухум. 24 января 2019 г. Абхазия-Информ . В Сухуме в сквере перед министерством по репатриации Абхазии торжественно открыли памятник генерал-майору сирийской армии, представителю абхазской диаспоры Уалиду Маршану (Абаза) (1948-2017 г.г.). Автор памятника - абхазский скульптор Виталий Джения.

Президент Рауль Хаджимба назвал выдающимся событием открытие памятника генералу Маршану.

Выступая на торжественной церемонии открытия памятника Хаджимба сказал:

«Открытие памятника генералу Уалиду Маршану, имя которого не подлежит забвению, – выдающееся событие в истории Абхазии и в истории дружественных связей Сирии и Абхазии.

В памяти нашего народа Уалид Маршан Абаза останется героем, который всегда переживал за судьбу своей Родины – Абхазии, боролся за ее свободу и независимость, большим патриотом, который всегда отстаивал правду.

Во времена, когда Сирийская Арабская Республика оказывалась в опасности, Уалид, не раздумывая, становился на путь борьбы с агрессорами. В военных действиях он участвовал еще будучи совсем молодым. Его достижения и опыт привели к тому, что он стал заместителем руководителя Службы безопасности Сирии, а также исполнял и другие важнейшие государственные задачи. Последние годы его жизни были посвящены противостоянию силам международного терроризма, который пытался разрушить Сирию как государство. Необходимо отметить бесстрашие, с которым братья Маршан защищали Сирию. Золотыми буквами вписано имя генерала, командира эскадрильи Мамдуха Маршана Абаза в военную летопись Сирии.

Всем известны и заслуги живущего сегодня в Абхазии Шарафа Маршана, и то, каким высоким почетом и уважением в Сирии пользуются сыновья и вся семья Уалида Маршана.

Для нас имеет большое значение то, что абхазы и адыги, живущие в Сирии, внесли свой достойный вклад в защиту суверенитета Сирии.

Герои, подобные Уалиду Маршану, и единство нашей диаспоры в Сирии способствовали тому, что Сирия признала независимость Абхазии. Большое достижение, к которому пришли Москва, Дамаск и Сухум – признание Республики Абхазия – стало значимой победой для всего нашего народа. Вам хорошо известно, как этому процессу препятствовала Грузия. Но набирающий силу процесс признания Абхазии уже никому не под силу остановить. Безусловно, особую роль сыграла общая позиция Башара Асада и Владимира Путина и в этом вопросе.

Я хорошо помню наши встречи и беседы с Уалидом Маршаном и его ценные советы.

Вечная память выдающемуся сыну Абхазии Уалиду Маршану Абаза!».

На митинге также выступил посол РФ в Абхазии Алексей Двинянин. Он поблагодарил руководство Абхазии за приглашение на церемонию открытия памятника видному военачальнику Сириии и достойному сыну абхазо-абазинского народа.

«Сегодня Сирия борется с международным терроризмом и экстремизмом, и, безусловно, услуги лиц любой национальности, а в данном - случае достойного сына абхазского народа, воспринимаются с глубоким уважением и достоинством. Маршан также внес большой вклад в процесс признания независимости Абхазии Сирией, что заслуживает огромного уважения", - сказал российский посол.

Представитель семьи Маршан Шараф поблагодарил от имени семьи всех, кто содействовал открытию памятника Уалиду.

«Сегодня меня одолевают одновременно чувства грусти и радости. Я глубоко скорблю о потере самого дорого моему сердцу человека, моего брата и соратника. В то же время я нахожу утешение, вспоминая дорогого брата, память о котором осталась среди его братьев и друзей. Осталась его любовь и верность Родине, его гуманность, его знаменитая храбрость, о которой свидетельствуют все, кто знал героя Уалида. В Сирии героизм Уалида стал примером для молодого поколения», - сказал Шараф Маршан.

Почетное право открытия бюста предоставили министру по репатриации Беслану Дбар и представителю семьи Маршан студенту АГУ.

К памятнику возложили цветы высшие руководители Абхазии, представители общественности, репатрианты, студенты.

Как уточнили «Абхазия-Информ» в министерстве по репатриации РА, перед зданием министерства планируется создать аллею выдающихся представителей зарубежной абхазской диаспоры.

*** Уалид Маршан Абаза родился в 1948 году в городе Аль-Кунейтра (Сирия). Юношей добровольно участвовал в народном сопротивлении против Израильских военных. Уалид был в плену. После двух месяцев мучений в тюрьмах Израиля и неудачной попытки побега его освободили из-за юного возраста. После окончания сирийской военной академии 1970 г. поступил на военную службу в сухопутные войска.

Уалид Мрашан - один из основателей спецназа Сирийской Арабской Республики, участник войны 1973 года между Сирией и Израилем.

За хорошую военную службу награждён высшими государственными наградами Сирии. Работал личным телохранителем президента СРА Хафиза Аль-Асада.

В 1975 году Уалид Маршан возглавил Службу безопасности четвертой танковой дивизии, в 1977 году ему было присвоено звание капитана.

В 1979 году по приказу Хафиза Аль-Асада Маршан был назначен главой политической безопасности в городе Хама с целью ликвидации преступной организации «Братья мусульмане».

В 2000 году он был назначен заместителем политической безопасности в Дамаске. В начале 2005 года он ушел в отставку.

В 2011 году в Сирии Уалид Маршан добровольно создал отряд народного сопротивления. И этот отряд сражается по сегодняшний день.

В 2012 году его средний сын Анзор был убит в бою с террористами в Дамасском районе.

В 2013 году Маршан возглавил партию Арабского социалистического возрождения города Аль-Кунейтра, сторонников Башара Асада.

14 октября 2017 года Уалид Маршан ушел из жизни в результате продолжительной болезни.