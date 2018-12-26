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ХРИПС ДЖОПУА НАЗНАЧЕН ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ И ОХРАНЫ ТРУДА

Новости Четверг, 24 января 2019 16:38
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Сухум. 24 января 2019 г. Абхазия-Информ. Хрипс Джопуа назначен председателем Фонда социального страхования и охраны труда Республики Абхазия. Соответствующее распоряжение Кабинета Министров было подписано 23 января 2019 года.

Прочитано 0 раз Последнее изменение Четверг, 24 января 2019 16:40

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