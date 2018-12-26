ЕЛЕНА ЛАБАХУА: «ФОНД «АИДГЫЛАРА АЦҲА» НАЦЕЛЕН НА СБЛИЖЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ АБХАЗИИ С ДИАСПОРОЙ В ТУРЦИИ»

По ее словам, сегодня в Турции существуют несколько организаций, объединяющих представителей абхазской диаспоры, в том числе и работающая с 2003 года Федерация кавказских культурных центров (дернеков) в Турции (KAFFED), в которую входят представители разных кавказских народов, проживающих в Турции, в том числе и абхазы.

Сухум. 25 января 2019 г. Абхазия-Информ. В октябре 2018 года в Сухуме прошла презентация фонда «Аидгылара ацҳа» («Мост объединения»), работа которого будет направлена на развитие взаимоотношений между жителями Абхазии, в том числе и репатриантами и представителями диаспоры в Турции. О том, чем конкретно занимается новая организация, «Абхазия-Информ» рассказала одна из учредителей фонда Елена Лабахуа.

«Аидгылара ацҳа» сотрудничает, в том числе и с KAFFED: уровень и авторитет этой организации достаточно высокий, подтверждением чему является тот факт, что после избрания председателя федерации в Анкаре, его поздравили представители многих европейских стран и США.

KAFFED осуществляют ряд гуманитарных программ в Майкопе и в Нальчике. Они также сотрудничают и с Абхазией.

«Я не могу сказать, что у Федерации большие финансовые возможности, но они занимаются благотворительностью. Большой материальной помощи ждать не стоит, но есть совместные проекты по обмену информацией и работе с сообществом. Это приоритетные направления деятельности организации», – подчеркивает Елена Лабахуа.

Она напомнила, что KAFFED заключил соглашение с Центром стратегических исследований при Президенте РА о проведение культурных и научно-исследовательских программ в Абхазии. Федерация активно сотрудничает с общественной организацией - Движением «Матери Абхазии за мир и социальную справедливость», помогает благотворительному фонду «Киараз», многодетным семьям.

Осенью прошлого года в Сухуме состоялась организованная Федерацией кавказских культурных центров совместно с Центром стратегических исследований при Президенте РА и Абхазским институтом гуманитарных исследований им. Д. Гулиа при поддержке министерства по репатриации РА конференция по проблемам кавказских языков.

KAFFED заинтересован в сохранении и развитии традиционных ремесел, поэтому Федерация поддержала проект «Абхазо-адыгский традиционный ювелирный дизайн», осуществляемый фондом «Аидгылара ацҳа». Речь идет об обучении и создании изделий методом плетения серебряной канителью. Обычно этим занимаются женщины. Традиция подобного плетения существовала и у абхазов, но была полностью утеряна.

Фонд организовал полуторамесячные курсы для студентов отделения искусства Абхазского госуниверситета. Студентов обучали плетению медной канителью, основой для которой служит оплетенная металлом шелковая нить. Однако эти изделия не продаются, так как медь быстро окисляется и темнеет.

«Это ремесло всегда было свойственно абхазам, но мы полностью его утратили, как и плетение на дощечках. Нам так и не удалось найти людей, которые обладали бы техникой плетения канителью, поэтому пришлось все начинать с нуля», – рассказывает Елена Лабахуа.

Представители кавказских диаспор в Турции не только сохранили технику плетения, но и развили её. Поэтому в качестве преподавателей были приглашены женщины из Стамбула, работающие в этой сфере уже более пятнадцати лет. Они же привезли весь необходимый материал и инструменты. Одна из преподавателей хорошо говорила по-абхазски, так что языковых проблем не было.

Занятия проводились 6 дней в неделю, с 15:00 до 19:00, кроме того давались задания на дом. Это сложно было выдержать, но 10 абхазских студенток второго, третьего и четвертого курсов схватывали все на лету. При этом, сами преподавательницы подчеркивали, что такого рвения и такой способности так быстро осваивать методы плетения со стороны своих учениц еще никогда не видели. Стояла задача не только обучить студенток плетению, но закрепить полученные знания на практике.

«С одной стороны, кажется, что все просто: дают задание – сплести вечером и принести на другой день готовое изделие. Но на самом деле, нужно сидеть несколько часов и без остановки плести, при этом использовать разные материалы. Да еще и пространственное мышление нужно иметь. Так вот наши студенты не только создавали изделия на заданную тему, но еще и что-то свое придумывали. Этот проект не так уж и легок в реализации. Он требует терпения и, что самое главное, большого желания и увлеченности», – отметила Елена Лабахуа.

Желающих научиться плетению нитью было много, поэтому готовится договор между Фондом и отделением искусства АГУ о дальнейшем сотрудничестве. Из студенток, которые лучше всего обучились плетению проволокой, отобрали четырех девушек, и теперь они станут работать в качестве преподавателей. Но если первые курсы были бесплатными, то теперь за обучение будет взиматься плата, которая пойдет на покупку материалов и оплату преподавателей. Это не большая сумма, но она необходима.

Что касается других проектов, то, как считает учредитель фонда, можно было бы заняться изготовлением традиционной абхазской керамики, но для этого надо приобрести печь, трансформатор, а средств пока нет.

Представитель фонда «Айдгылара ацҳа» отметила, что KAFFED ставит перед собой задачи культурного сближения представителей диаспоры и жителей Абхазии, при этом рассматриваются и такие задачи, как общение представителей одной профессии. К примеру, один из руководителей Союза архитекторов Турции – абхаз. Представители Союза часто ездят по разным странам и очень хотели приехать в Абхазию, показать свои работы и проекты на выставке в Абхазии, поделиться опытом создания традиционных архитектурных строений, восстановления исторических памятников. В свою очередь, представители нашего Союза архитекторов намеревались поехать в Турцию и на месте ознакомиться с работой коллег в сфере восстановления исторических памятников.

Но, к сожалению, Россия три года назад ввела визовый режим для граждан Турции и теперь, как говорят наши друзья, им дешевле поехать в Испанию, чем в Абхазию.

«Наши проекты – это скорее политика народного доверия, которая позволяет людям общаться, – говорит Лабахуа. - Есть, например, проект по сотрудничеству абхазских бизнесменов и бизнесменов – представителей диаспоры в Турции, но пока не получается его реализовать. Нам также представляется интересным и полезным обмен опытом аграриев»

По словам Лабахуа, что у фонда нет каких-то денежных интересов. Оплату мероприятий, проводимых в Турции, берет на себя KAFFED, а абхазская сторона должна оплачивать свою часть мероприятий.

На вопрос, кто финансирует работу фонда и где находится его офис, соучредитель «Аидгылара ацҳа» с сожалением констатировала, что финансирование общественных организаций всегда очень сложно. С первым проектом Фонду помог KAFFED – закупил материалы и прислал преподавателей по плетению.

Что касается помещения, то есть дом погибшего репатрианта Мюмтаза Шамба, который вдова отдала Фонду в пользование. Она живет в Стамбуле, абхазка и ей достаточно, чтобы имя мужа звучало в проекте. Это тоже своего рода культурный центр. В этом доме, кстати, и проживали преподавательницы и там же проходило обучение плетению.

«Зарплату у нас никто не получает. Есть, как я уже сказала, помещение, которое мы немного облагородили», – подчеркнула Елена Лабахуа.

Она отметила, что создавая Фонд. они рассчитывали на регулярные встречи репатриантов и на обучение профессиям, но пока о деятельности «Аидгылара ацҳа» не все знают.

На вопрос, может, все эти проекты стоило осуществлять через министерство по репатриации, Лабахуа ответила: «У министерства свои функции и свои направления деятельности, у нас же своя сфера деятельности. Мы с ним взаимодействуем, контактирует с репатриантами. Но есть вопросы, которые можно решать по линии общественных организаций. Мы готовы сотрудничать с министерством в решении разных вопросов. У нас хорошие отношения с руководством министерства».

Елена Лабахуа с большим удовлетворением отметила, что представители абхазской диаспоры в Турции имеют много разных мастерских. Популярностью пользуется плетение серебряной проволокой, в Адане активно занимаются производством керамики, есть центры, где производят изделия из кожи.

«Они очень стараются! Мы кое-что забыли, а они, оторванные от Родины, смогли сохранить многие традиционные ремесла. Они воспринимают все «абхазское» острее, чем мы здесь. Потомки махаджиров очень бережно относятся к абхазским традициям, языку, культуре, ремеслам, – подчеркнула Лабахуа. - Очень активно во всех абхазских дернеках занимаются и абхазскими танцами. Было время, когда потомкам махаджиров запрещали указывать свою национальность, им не разрешалось обучаться родному языку, поэтом они старались сохранить свою национальную самобытность через танцы. Сегодня у них есть возможности изучать абхазский язык и они придают этому большое значение, так как рассматривают язык как фактор их идентификации с Родиной».

Что касается фонда «Аидгылара ацҳа» ("Мост объединения"), то он старается вносить свой посильный вклад в дело налаживания и укрепления связей между диаспорой и исторической Родиной, сближения жителей Абхазии с диаспорой в Турции.