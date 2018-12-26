В ОТНОШЕНИИ ПОДОЗРЕВАЕМЫХ В УБИЙСТВЕ МИХАИЛА МАСЛОВА ИЗБРАНА МЕРА ПРЕСЕЧЕНИЯ – АРЕСТ Избранное
Сухум. 25 января 2019 г. Абхазия-Информ. «В отношении лиц, задержанных по подозрению в разбойном нападении и убийстве уроженца г. Костромы (РФ), произошедшем 14 января в селе Тамыш Очамчырского района, избрана мера пресечения – арест», - сообщает сайт МВД РА .
В совершении разбойного нападения и убийства подозреваются жители села Кутол Очамчырского района Ахсалба Беслан Темурович, 1995 года рождения, и Сакания Саид Рустамович, 1996 года рождения.
«В рамках расследуемого уголовного дела органом предварительного следствия назначены и проводятся при содействии Совместного информационно-координационного центра МВД Абхазии и Российской Федерации ряд криминалистических экспертиз, а также комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств преступления», - сообщает пресс-служба МВД РА.
Преступление имело место 14 января 2019 года. Примерно в 01 ч. 15 мин. в селе Тамыш Очамчырского района двое неизвестных лиц в масках, вооруженные ружьем неустановленного образца, проникли на территорию домовладения, где проживал уроженец г. Костромы (Россия) Маслов Михаил Алексеевич, 1977 года рождения, но были застигнуты хозяином, после чего нанесли последнему огнестрельное ранение в левую ногу и с места преступления скрылись. От полученного ранения Михаил Маслов скончался.
Расследование продолжается.
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