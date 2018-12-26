В ОТНОШЕНИИ ПОДОЗРЕВАЕМЫХ В УБИЙСТВЕ МИХАИЛА МАСЛОВА ИЗБРАНА МЕРА ПРЕСЕЧЕНИЯ – АРЕСТ

Сухум. 25 января 2019 г. Абхазия-Информ. «В отношении лиц, задержанных по подозрению в разбойном нападении и убийстве уроженца г. Костромы (РФ), произошедшем 14 января в селе Тамыш Очамчырского района, избрана мера пресечения – арест», - сообщает сайт МВД РА .

В совершении разбойного нападения и убийства подозреваются жители села Кутол Очамчырского района Ахсалба Беслан Темурович, 1995 года рождения, и Сакания Саид Рустамович, 1996 года рождения.