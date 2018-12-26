СОЗДАНА ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМИССИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЮБИЛЕЙНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ 145-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ДМИТРИЯ ГУЛИА И 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ ВЫХОДА ПЕРВОГО НОМЕРА ГАЗЕТЫ «АҦСНЫ»

Сухум. 25 января 2019 г. Абхазия-Информ. Распоряжением Президента Республики Абхазия Рауля Хаджимба создана Государственная комиссия по проведению юбилейных мероприятий, посвященных 145-летию со дня рождения основателя абхазской литературы, выдающегося поэта, прозаика, драматурга, историка, общественного деятеля, Народного поэта Абхазии Дмитрия Иосифовича Гулиа, а также 100-летию со дня выхода первого номера газеты «Аҧсны».

В состав комиссии, возглавляемой первым вице-премьером Дауром Аршба, вошли: