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Абхазия Информ

СОЗДАНА ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМИССИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЮБИЛЕЙНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ 145-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ДМИТРИЯ ГУЛИА И 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ ВЫХОДА ПЕРВОГО НОМЕРА ГАЗЕТЫ «АҦСНЫ»

Новости Пятница, 25 января 2019 16:44
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СОЗДАНА ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМИССИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЮБИЛЕЙНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ 145-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ДМИТРИЯ ГУЛИА И 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ ВЫХОДА ПЕРВОГО НОМЕРА ГАЗЕТЫ «АҦСНЫ»

Сухум. 25 января 2019 г. Абхазия-Информ. Распоряжением Президента Республики Абхазия Рауля Хаджимба создана Государственная комиссия по проведению юбилейных мероприятий, посвященных 145-летию со дня рождения основателя абхазской литературы, выдающегося поэта, прозаика, драматурга, историка, общественного деятеля, Народного поэта Абхазии Дмитрия Иосифовича Гулиа, а также 100-летию со дня выхода первого номера газеты «Аҧсны».

В состав комиссии, возглавляемой первым вице-премьером Дауром Аршба, вошли:

 

  • Владимир Зантария – советник Президента Республики Абхазия – заместитель председателя Комиссии;
  • Эльвира Арсалия – министр культуры и охраны историко-культурного наследия;
  • Вахтанг Абхазоу – Председатель Союза писателей;
  • Ашуба А.Е. – директор Абхазского института гуманитарных исследований им. Д.И. Гулиа;
  • Василий Авидзба – директор научно-исследовательского центра «Абхазская энциклопедия»;
  • Энвер Ажиба – главный редактор газеты «Аҧсны»;
  • Инна Хашба – главный редактор газеты «Амцабз»;
  • Зураб Джапуа – президент Академии Наук;
  • Адгур Какоба – министр образования и науки;
  • Светлана Корсая – директор Литературно-мемориального музея Дмитрия Гулиа;
  • Ласурия М.Т. – председатель Ассоциации писателей Абхазии;
  • Анатолий Лагулаа – главный редактор журнала «Алашара»;
  • Даур Начкебия – директор Республиканского государственного учреждения «Абхазское государственное издательство»;
  • Батал Хагуш – председатель Государственного комитета Республики Абхазия по государственной языковой политике;
  • Руслан Хашиг – председатель Союза журналистов;
  • Октай Чкотуа – писатель, переводчик.

Комиссии поручено в течение двух недель подготовить план проведения юбилейных мероприятий.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Пятница, 25 января 2019 16:49

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