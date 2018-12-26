СОЗДАНА ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМИССИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЮБИЛЕЙНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ 145-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ДМИТРИЯ ГУЛИА И 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ ВЫХОДА ПЕРВОГО НОМЕРА ГАЗЕТЫ «АҦСНЫ»
Сухум. 25 января 2019 г. Абхазия-Информ. Распоряжением Президента Республики Абхазия Рауля Хаджимба создана Государственная комиссия по проведению юбилейных мероприятий, посвященных 145-летию со дня рождения основателя абхазской литературы, выдающегося поэта, прозаика, драматурга, историка, общественного деятеля, Народного поэта Абхазии Дмитрия Иосифовича Гулиа, а также 100-летию со дня выхода первого номера газеты «Аҧсны».
В состав комиссии, возглавляемой первым вице-премьером Дауром Аршба, вошли:
- Владимир Зантария – советник Президента Республики Абхазия – заместитель председателя Комиссии;
- Эльвира Арсалия – министр культуры и охраны историко-культурного наследия;
- Вахтанг Абхазоу – Председатель Союза писателей;
- Ашуба А.Е. – директор Абхазского института гуманитарных исследований им. Д.И. Гулиа;
- Василий Авидзба – директор научно-исследовательского центра «Абхазская энциклопедия»;
- Энвер Ажиба – главный редактор газеты «Аҧсны»;
- Инна Хашба – главный редактор газеты «Амцабз»;
- Зураб Джапуа – президент Академии Наук;
- Адгур Какоба – министр образования и науки;
- Светлана Корсая – директор Литературно-мемориального музея Дмитрия Гулиа;
- Ласурия М.Т. – председатель Ассоциации писателей Абхазии;
- Анатолий Лагулаа – главный редактор журнала «Алашара»;
- Даур Начкебия – директор Республиканского государственного учреждения «Абхазское государственное издательство»;
- Батал Хагуш – председатель Государственного комитета Республики Абхазия по государственной языковой политике;
- Руслан Хашиг – председатель Союза журналистов;
- Октай Чкотуа – писатель, переводчик.
Комиссии поручено в течение двух недель подготовить план проведения юбилейных мероприятий.
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