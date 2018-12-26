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Абхазия Информ

АБИТУРИЕНТЫ, ЖЕЛАЮЩИЕ ПОЛУЧИТЬ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РФ, ДОЛЖНЫ ДО 31 ЯНВАРЯ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ НА САЙТЕ WWW.RUSSIA.STUDY.RU

Новости Понедельник, 28 января 2019 11:48
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АБИТУРИЕНТЫ, ЖЕЛАЮЩИЕ ПОЛУЧИТЬ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РФ, ДОЛЖНЫ ДО 31 ЯНВАРЯ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ НА САЙТЕ WWW.RUSSIA.STUDY.RU

Сухум. 28 январая 2019 г. Абхазия-Информ. Абхазские абитуриенты, желающие получить высшее образование в вузах РФ по квотам, выделяемым Абхазии,  должны до 31 января зарегистрироваться на сайте www.russia.study.ru

Об этом сообщил консультант представительства Россторудничества в Абхазии Дмитрий Кононов на встрече с абитуриентами в Международном культурно-деловом центре «Дом Москвы».

6 декабря 2018 года «Россотрудничество» объявило о начале отборочной кампании на год. Эксперты Россодрудничества разъяснили молодым людям, желающим получить образование в РФ, что выделяемые Абхазии квоты не предусматривают учебу по специальностям, которые есть в Абхазском госуниверситете. Они также рассказали, как надо правильно заполнить анкеты для регистрации на портале www.russia.study.ru.

Абитуриентов предупредили о необходимости предоставления только сканированных документов.

Россотрудничество пока не располагает информацией о количестве квот, которые будут предоставлены Абхазии. Однако, скорее всего больше мест будет предоставлено для обучения в магистратуре и аспирантуре, нежели на бакалавриат и специалитет.

Дмитрий Кононов сообщил, что отборочное тестирование абитуриентов будет проходить в феврале-марте.

Возможности современных образовательных систем презентовал гендиректор российской компании «Ликк Групп» (Пермь) Сергей Исаев.

Россотрудничество намерено и далее проводить встречи с абитуриентами.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Понедельник, 28 января 2019 11:56

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