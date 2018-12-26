ДЕПУТАТ ПАРЛАМЕНТА НАТАЛИ СМЫР ВЫСТУПАЕТ ЗА ВВЕДЕНИЕ ЕДИНОГО СОЦИАЛЬНОГО НАЛОГА В АБХАЗИИ

Сегодня в Абхазии работают шесть государственных внебюджетных фондов: Пенсионный фонд, Фонд социального страхования и охраны труда, Фонд обязательного медицинского страхования, Фонд репатриации, Фонд инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-93 гг. и Дорожный фонд.

Сухум. 28 января 2019 г. Абхазия-Информ. Депутаты парламента в конце прошлого года утвердили бюджеты на 2019 год шести государственных внебюджетных фондов Абхазии, однако вопросы к ним, как считают сами депутаты, остались.

Периодически во властных структурах, и не только, звучат мнения о том, что в республике слишком много внебюджетных фондов, что они зачастую дублируют деятельность отдельных министерств и ведомств, что надо сократить их число и ввести единый социальный налог, однако дальше разговоров дело пока не идет.

Страховые взносы и платежи в разные фонды варьируют от 1% до 13,5% для работодателей (имеются в виду хозяйствующие субъекты, независимо от формы собственности, бюджетные и общественные организации, индивидуальные предприниматели). Кроме того, 1% от заработной платы в обязательном порядке платит каждый работающий житель республики.

Утверждая бюджеты внебюджетных фондов, депутаты выступили за проверку их деятельности и рационального использования поступающих социальных платиежей.

Председатель парламентского комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам Натали Смыр считает, что введение единого социального налога - очень важный вопрос, но решить его возможно только в рамках реформирования налоговой системы страны.

«Лично я выступаю за введение единого социального налога, в который не входят отчисления в Пенсионный фонд. Этот фонд трогать нельзя, так как у нас в республике большое количество пенсионеров, и объем работы ПФ огромен. Что касается остальных фондов, то надо ввести единый налог, доходы консолидировать, а затем распределить поученные суммы по соответствующим направлениям», - считает Н. Смыр.

Депутат согласна с мнением, что часть фондов дублирует работу министров и ведомств. Создана рабочая группа, в которую входит и Натали Смыр, которая изучит ситуацию с фондами и целесообразность их существования.

«Мы часто говорим при обсуждении республиканского бюджета и бюджетов внебюджетных фондов, что часть фондов стоит либо вообще сократить, либо сделать отделами при министерствах. Назрела необходимость оптимизировать работу всех этих структур в нашей маленькой республике. Но тут возникает другая проблема: все фонды – это не только утвержденное финансирование, но и штаты, т.е занятые в этой сфере люди. Когда начнется сокращение штатов, начнутся конфликты. У нас много говорят о сокращении штатов, но как только начинается этот процесс, он вызывает болезненную реакцию в обществе. Тут же начинаются разговоры, что уволили неугодных, хороших специалистов и пр.. Но мы должны быть готовы к сокращению числа фондов», – считает председатель парламентского комитета.

Н. Смыр обратила внимание на то, что в той же России всего три внебюджетных фонда.

Натали Смыр с сожалением констатировала, что вот уже несколько лет Пенсионный фонд РА находится на дотации государства. В 2019 году на эти цели запланировано 120,3 млн рублей из республиканского бюджета. В 2018 дотации составляли 120,3 млн рублей, в 2017 году – 155 млн рублей, в 2016 году – 210 млн рублей.

«Эти постоянные межбюджетные трансферы говорят о том, что работающая часть населения не может обеспечить пенсионеров, поэтому недостающую часть вносит государство», – подчеркивает Натали Смыр.

Она напомнила о пенсионной реформе в России: трудоспособных стало меньше, а доля пенсионеров увеличилась, поэтому принято решение о повышении пенсионного возраста. Это характерно для многих стран мира, более того, в Японии предлагают увеличить пенсионный возраст до 70 лет и для мужчин, и для женщин.

«В нашей республике сегодня плохой учет и контроль, неточные статданные и плохое администрирование. Если бы все работающие организации, фирмы стояли на учете, платили «белую» зарплату и налоги, то, поверьте мы давно бы поставили вопрос о повышении размера абхазской пенсии», – говорит Натали Смыр.

В то же время, как отметила председатель парламентского комитета, если увеличить размер абхазской пенсии до 5 тысяч рублей, обещанных нынешней властью во время президентской избирательной кампании, то это чревато последствиями – Россия со своей стороны прекратит выплачивать пенсии, потому что по закону никто не имеет права на две пенсии сразу.

Кстати, родившиеся после 1962 года уже не будут получать российскую пенсию. И парламенту уже сегодня необходимо работать над тем, чтобы абхазскую пенсию таким гражданам довести до прожиточного минимума.

«У нас какой-то странный подход к назначению пенсий участникам Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг.. Их ставят перед выбором категории пенсии – либо получать ее как награжденный орденом или медалью, либо как инвалид войны, что неправильно. При этом раздача наград не заканчивается, хотя после войны прошло уже 25 лет. Пенсия должна быть одна, плюс – разумная доплата за награды», – считает Натали Смыр.

В настоящее время Пенсионный фонд Абхазии осуществляет выплаты пенсий и пособий 39 категориям граждан.

«Хорошо еще, что орден «Ахьдз-апша» не подкреплен денежным вознаграждением, в противном случае Пенсионный фонд РА вылетел бы в трубу, потому что у нас эти ордена разной степени имеет в республике каждый третий. Пенсионные категории тоже нужно систематизировать», – считает Натали Смыр.

По ее словам, когда некоторые журналисты и отдельные граждане ругают бюджет, то им хочется сказать – платите налоги и будем жить хорошо.

«Если мы не будем уходить от уплаты налогов, все у нас будет хорошо!» – отметила председатель парламентского комитета.

Касаясь законопроекта «О декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера публичными служащими и депутатами», принятие которого должно помочь в борьбе с коррупцией, Н. Смыр сказала: «Я понимаю, что инициативной группой движут благие намерения, но как они будут контролировать исполнение этого закона? У нас нет работающей в режиме онлайн единой системы учета, при сделках имеет место наличный расчет - из рук в руки. У нас люди, занимающиеся бизнесом, прекрасно зарабатывают, но все оседает в их карманах. Я не против закона, но его нужно принимать не только для чиновников. Декларирование доходов должно быть обязательным для всех».