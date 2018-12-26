СЛЕДСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ СГБ ВОЗБУДИЛ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО В ОТНОШЕНИИ ГРАЖДАНКИ РОССИИ, ПОДОЗРЕВАЕМОЙ В НЕЗАКОННОМ ПРИОБРЕТЕНИИ И ХРАНЕНИИ НАРКОТИКОВ

Сухум. 28 января 2019 г. Абхазия-Информ. «В ходе реализации оперативной информации по подозрению в незаконном приобретении и хранении наркотических средств с целью дальнейшего сбыта, в декабре 2018 года сотрудниками СГБ Республики Абхазия в городе Сухум была задержана гражданка России Юркина Юлия Виталиевна, 1991 года рождения». Сообщение об этом опубликовано сегодня, 28 января, на сайте СГБ Р.

В ходе личного досмотра у гражданки Юркиной Ю.В. был изъят сверток с порошкообразным веществом белого цвета. В Экспертно-криминалистическом центре МВД РА установили, что изъятое вещество является сильнодействующим наркотическим средством «метадон».

Находясь в Сухуме, Юлия Юркина с помощью сообщений через интернет-приложение «Телеграм» незаконно приобретала расфасованные изолированные свертки с наркотиком, которые в дальнейшем сбывала путем так называемых закладок на территории Абхазии.

Следственным отделом СГБ РА возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом «в» части 3 статьи 224 Уголовного кодекса РА (Незаконное производство, переработка, изготовление, приобретение, хранение, перевозка с целью сбыта, а равно и сбыт наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, совершенные в особо крупном размере).

Суд города Сухум избрал в отношении задержанной меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца.

Юлия Юркина водворена в следственный изолятор СГБ РА.