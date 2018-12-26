30 ЯНВАРЯ СОСТОИТСЯ ОФИЦИАЛЬНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ СЦЕНИЧЕСКОЙ ПЛОЩАДКИ "АРТ-ФОЙЕ ТЕАТРА ИСКАНДЕРА"

Сухум. 28 января 2018 г. Абхазия-Информ . 30 января в Русском театре драмы им. Ф. Искандера состоится официальная презентация дополнительной сценической площадки "Арт-фойе театра Искандера". Об этом сообщил генеральный директор РУСДРАМа Ираклий Хинтба на пресс-конференции, посвященной второй половине 38-го театрального сезона.

В фойе театра оборудована сценическая площадка с профессиональным светом и звуковым оборудованием для проведения мероприятий камерного формата, моно-спектаклей, поэтических вечеров и концертов. В зале 100 зрительских мест.

«Мы уверены в том, что арт-фойе станет еще одним местом притяжения для зрителей нашего театра и тех, кто собирается к нам в театр. Согласитесь, в Абхазии нет лучшего способа провести вечер, чем театр», - считает Хинтба.

В "Арт-фойе театра Искандера" также пройдет публичная читка современной абхазской пьесы писательницы и драматурга Эли Джикирба.

Хинтба также рассказал представителям СМИ о том, что благодаря парламенту, Минфину и министерству культуры штатное расписание актерского состава театра увеличилось до 19 человек.

Помимо активной репертуарной жизни театру предстоитпоездка в г. Саранск (Мордовия). Спектаклем «Хаджи-Мурат» РУСДРАМа откроется ХIV Международный фестиваль русских драматических театров «Соотечественники - 2019».

Хинтба убежден в успехе спектакля. «Я думаю, что постановка будет весьма интересна российскому зрителю и коллегам из-за рубежа. Это редкий спектакль, поскольку практически нигде в России не ставили спектакль по этому произведению Льва Толстого. Думаю, что и за пределами РФ тоже», - заметил Хинтба.

1 февраля в театре состоится показ спектакля «Примадонны» режиссёра-постановщика Сергей Ефремова по пьесе Кена Людвига. В актерский состав спектакля вводится новый актер Инал Инапха вместо находящегося на лечении Рубена Депеляна. Чтобы осуществить ввод нового молодого актера Ефремов специально прилетел из Москвы в Сухум, где проводит репетиции. Как уточнил Ираклий Хинтба, Рубен Депелян вернётся в этот и другие спектакли после выздоровления.

15 февраля состоится премьера интерактивной сказки в одном действии - «Сказка о том, как волк Абга стал рыбаком».

Хинтба сообщил, что после премьеры спектакля состоится кастинг детей в детскую театральную студию под управлением Джамбула Жордания. Обучение будет платным, поскольку этот заработок станет дополнительной финансовой поддержкой актеров.

Гендиректор РУСДРАМа также рассказал о предстоящих премьерах в марте и апреле.

6 марта состоится вечер, посвященный 90-летию Фазиля Искандера. «Это не будет привычный всем мемориальный вечер. Здесь будет светло и радостно. Будет одухотворяющий и вдохновляющий вечер. Искандер жив, и пока мы его читаем, интересуемся, нет смерти. Он с нами…», - сказал Ираклий Хинтба.

В РУСДРАМе также планируют в апреле поставить спектакль по пьесе Н. Островского «На всякого мудреца довольно простоты».

«Спектакль не будет «музейным», многие темы, поднятые в пьесе актуальны и сегодня, особенно в Абхазии. Уже утвержден актерский состав», - сообщил Хинтба.

Говоря о насыщенной жизни РУСДРАМа, гендиректор поднял проблему отсутствия должного помещения для хранения декораций, которое не было предусмотрено при реконструкции здания.

Хинтба сообщил, что в конце апреля абхазских театралов ждет очередной подарок – продолжение проекта «Шедевры московской сцены». На этот раз московский Театр на Юго-Западе привезет в Сухум «Мастера и Маргариту» режиссера Валерия Беляковича. «Этот легендарный спектакль о вечной любви, вечном поиске истины и Бога, погоне за счастьем «живет» на сцене уже 30 лет», - сказал Хинтба.

По многочисленным просьбам сухумских зрителей, Театр на Юго-Западе вновь покажет мюзикл для детей «В поисках сокровищ или Невероятная история одного кораблекрушения».

Ираклий Хинтба выразил признательность всем государственным структурам и бизнесменам, всем тем, кто поддерживает РУСДРАМ, понимая необходимость и предназначение театра в жизни людей.