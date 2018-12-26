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Абхазия Информ

БЫВШИЙ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ ВИТАЛИЙ ГАБНИЯ ИЗБРАН ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ПОЛИТСОВЕТА ПАРТИИ «АПСНЫ»

Новости Вторник, 29 января 2019 10:06
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БЫВШИЙ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ ВИТАЛИЙ ГАБНИЯ ИЗБРАН ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ПОЛИТСОВЕТА ПАРТИИ «АПСНЫ»

 

Сухум. 29 января 2019 г. Абхазия-Информ. Бывший вице-президент Абхазии Виталий Габния единогласно избран председателем политсовета республиканской политической партии «Апсны» на заседании политсовета, состоявшемся в понедельник, 28 января. .

Заместителями председателя партии также единогласно избраны депутат парламента Левон Галустян, Руслан Инапшба и Омар Сангулия.

Провластная партия "Апсны" была создана в мае 2016 г. 

Виталий Габния подал в отставку с поста вице-президента 22 августа 2018 года после инцидента  в ресторане «Ерцаху», где его ударили бокалом по голове.  Тогда он заявил, что его отставка не связана с «политическими реалиями», причиной тому стал частный инцидент.

«Человек, который живет, думает и мыслит по закону, оказывается заведомо проигравшим, а значит слабым против беспредела улицы, разрушающего основы государства и парализующего власть. Защитить свою честь в рамках закона у меня нет возможности даже в ранге вице-президента…. Как оказалось, постоять за себя я могу только по-абхазски, но я не могу реализовать это свое право, находясь на высокой должности», - написал Габния на своей странце в Фейсбуке. Он также  обратился к президенту Раулю Хаджимба «как к своему соратнику», и призвал его «не повторять ошибок предшественника, недооценивая напряженность в обществе» и «не выставляться на второй срок, тем самым разрядив обстановку».

Складыввая с себя полномочия вице-президентеа, он признал, что после 27 мая  2014 г. «власть и толпа уравновесились, наступила власть толпы».

Виталий Габния  был избран  вице-президентом РА  24  августа 2014 года.

Согласно Конституции Абхазии вице-президент  избирается вместе с президентом страны и выполняет отдельные поручения главы государства

 Фото Sputnik Абхазия.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Вторник, 29 января 2019 10:19

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