БЫВШИЙ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ ВИТАЛИЙ ГАБНИЯ ИЗБРАН ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ПОЛИТСОВЕТА ПАРТИИ «АПСНЫ»

Провластная партия "Апсны" была создана в мае 2016 г.

Виталий Габния подал в отставку с поста вице-президента 22 августа 2018 года после инцидента в ресторане «Ерцаху», где его ударили бокалом по голове. Тогда он заявил, что его отставка не связана с «политическими реалиями», причиной тому стал частный инцидент.

«Человек, который живет, думает и мыслит по закону, оказывается заведомо проигравшим, а значит слабым против беспредела улицы, разрушающего основы государства и парализующего власть. Защитить свою честь в рамках закона у меня нет возможности даже в ранге вице-президента…. Как оказалось, постоять за себя я могу только по-абхазски, но я не могу реализовать это свое право, находясь на высокой должности», - написал Габния на своей странце в Фейсбуке. Он также обратился к президенту Раулю Хаджимба «как к своему соратнику», и призвал его «не повторять ошибок предшественника, недооценивая напряженность в обществе» и «не выставляться на второй срок, тем самым разрядив обстановку».

Складыввая с себя полномочия вице-президентеа, он признал, что после 27 мая 2014 г. «власть и толпа уравновесились, наступила власть толпы».

Виталий Габния был избран вице-президентом РА 24 августа 2014 года.

Согласно Конституции Абхазии вице-президент избирается вместе с президентом страны и выполняет отдельные поручения главы государства

Фото Sputnik Абхазия.