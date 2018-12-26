ОБМЕН ОБЩЕГРАЖДАНСКИХ ПАСПОРТОВ В АБХАЗИИ БЛИЗИТСЯ К ЗАВЕРШЕНИЮ
Сухум. 29 января 2019 г. Абхазия-Информ. Министр внутренних дел Гарри Аршба провел расширенное совещание по вопросам паспортизации граждан Республики Абхазия.. сообщает сайт МВД РА,
На совещании присутствовал вице-премьер Астамур Кецба.
Гарри Аршба отметил, что обмен общегражданских паспортов на новые бланки документов образца 2016 г. завершается. «Все граждане республики должны быть обеспечены документами и паспортным службам необходимо максимально активизировать свою работу», - подчеркнул министр.
Практически завершена процедура обмена общегражданских паспортов жителями г. Новый Афон и Гулрыпшского района. большую активность проявляют жители г. Гагра и Гагрского района. В столице республики обменяли общегражданские паспорта на документы нового образца порядка 35 тысяч граждан. Еще 5 619 документов готовы к выдаче.
Участники совещания в рабочем порядке были рассмотрели вопросы материально-технического обеспечения паспортных служб и их бесперебойного функционирования. Речь шла и об укреплении кадрового состава территориальных подразделений.
В целом по республике паспортными службами принято около 122 тысяч заявлений на обмен общегражданского паспорта гражданина РА, распечатано 108 895 документов. 9 550 бланков паспортов образца 2016 г. готовы к выдаче, но граждане не забирают свои документы.
На совещании также обсуждались «вопросы деятельности паспортных служб по отдельным направлениям, в частности вопросы служебного и частного порядка, документирования жителей восточных районов Абхазии».
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