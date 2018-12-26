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Абхазия Информ

РАУЛЬ ХАДЖИМБА: ОБНОВЛЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПАСПОРТНОГО УПРАВЛЕНИЯ МВД ДОЛЖНА СВОЕВРЕМЕННО ПОСТУПАТЬ В ЦЕНТРИЗБИРКОМ В СВЯЗИ С ПРЕДСТОЯЩИМИ ВЫБОРАМИ ПРЕЗИДЕНТА

Новости Вторник, 29 января 2019 15:33
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РАУЛЬ ХАДЖИМБА: ОБНОВЛЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПАСПОРТНОГО УПРАВЛЕНИЯ МВД ДОЛЖНА СВОЕВРЕМЕННО ПОСТУПАТЬ В ЦЕНТРИЗБИРКОМ В СВЯЗИ С ПРЕДСТОЯЩИМИ ВЫБОРАМИ ПРЕЗИДЕНТА

Сухум. 29 января 2019 г. Абхазия-Информ. Во вторник, 29 января, президент Рауль Хаджимба провел совещание по вопросам выдачи общегражданских паспортов гражданина Республики Абхазия и вида на жительство.

Начальник Паспортного управления МВД Эдуард Манаргия проинформировал участников совещания о том, что к настоящему моменту всего по республике выдано 99 345 общегражданских паспортов, 9 550 - готово к выдаче, 10 220 пактов документов находятся в производстве.

Манаргия также доложил главе государства о ситуации с оформлением и выдачей паспортов и видов на жительство в каждом районе республики.

Как сообщает пресс-служба президента, Хаджимба поручил Паспортному управлению МВД передать главам районных и городских администраций списки граждан, длительное время не забирающих готовые к выдаче паспорта, а также не сдавших документы для замены общегражданского паспорта с тем, чтобы местные администрации оказали содействие в этом процессе.

Хаджимба также подчеркнул, что обновленная информация Паспортного управления МВД должна своевременно поступать на обработку в Центральную избирательную комиссию в связи с предстоящими выборами президента РА.

Министр внутренних дел Гарри Аршба отметил, что министерство готово оказать районным и сельским администрациям содействие в ускорении процесса выдачи общегражданских паспортов, включая выезд сотрудников Паспортного управления к гражданам в случае необходимости.

По поручению президента, МВД и главы районных Администраций возобновят информационную работу с призывом к населению о необходимости обмена паспортов.

Главы городов и районов в течение недели отчитаются о результатах работы по обмену общегражданских паспортов гражданина Республики Абхазия на документы нового образца.

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