ВАХТАНГ ПИПИЯ: «НАМ НИКТО НЕ ДАЛ ПРАВА РАЗБАЗАРИВАТЬ ГОСИМУЩЕСТВО»

Начальник отдела управления Наур Гемуа сообщил о том, что возглавляемый им отдел «проводит необходимые мероприятия по управлению государственным имуществом, осуществляет контроль за эффективностью использования и сохранностью имущества, являющегося госсобственностью». Отдел также обеспечивает контроль над временно не работающим госимуществом, находящимся на консервации, производит сбор и систематизацию информации об имуществе.

Сухум. 29 января 2018 г. Абхазия-Информ. Подведению итогов работы за 2018 год посвящалось заседание коллегии Госкомитета по управлению госимуществом и приватизации, состоявшееся во вторник, 29 января.

По словам Гемуа, одной из первоочередных задач отдела управления является «осуществление контроля за своевременным поступлением арендной платы в бюджет государства». Арендаторы должны вносить арендные платежи в конце каждого полугодия равными долями - в размере ½ от годовой суммы арендной платы.

В 2018 г было начислено 23 млн рублей арендной платы. В бюджет в 2018 г. поступило 21 млн рублей. «Данная сумма внесена с учетом начисленной арендной платы за второе полугодие 2017 года», - уточнил Гемсуа.

У ряда объектов имеются задолженности по арендной плате. Среди них - Сухумский мельзавод (: 4,5 млн рублей), Тургостиница «Амткял» (арендатор ООО «Лиана» - 5,2 млн рублей), Причал (арендатор ООО «Лукоморье» - 105 тысяч рублей), Дом отдыха «Абхазия» (арендатор «Силвер Блек Дрегон» - 870 тысяч рублей).

Отдел управления Госкомимущества разработал для Кабинета министров 12 проектов постановлений, касающихся передачи а аренду разных зданий и объектов, а также передачи имущества.

«Нами также проводится проверка использования недвижимого имущества, отраженного в балансах республиканских организаций, учреждений и предприятий. Целью данной проверки является выявление незадействованных и находящихся на консервации объектов республиканской собственности. не приносящих доход государству», - отметил Гемуа.

Уже проведена проверка более 30 организаций, в том числе объектов Академии наук Абхазии, научно-исследовательских институтов и др.

За неисполнение условий договоров аренды в Арбитражный суд были направлены исковые заявления на взыскание задолженностей со следующих организаций:

Сухумский мельзавод (арендатор ООО «Абхазагротранс»),

Туристическая гостиница «Амткял» (арендатор ООО «Лиана»)

Причал (арендатор ООО «Лукоморье»),

Гудаутский кирпичный завод (арендатор ООО Венера»).

На сегодняшний день Арбитражным судом наложены взыскания в пользу государства на сумму более 13 млн рублей.

В настоящее время в Арбитражном суде находится исковое заявление по бывшей спортбазе «Спорт» (п. Цандрипш, арендатор ООО «Лагуна»).

Завершается работа по оформлению республиканских унитарных предприятий и внесению их в реестр республиканской собственности.

Наур Гемуа отметил, что, «из всех РУПов, переданных в ведение Госкомимущества, РУП «Дом отдыха «Псоу» завершил год с прибылью в 5 млнт рублей».

В связи с приватизацией прекращают свою деятельность республиканские унитарные предприятия «Гудаутский авторемонтный завод» и «Гудаутский винзавод». Проекты соответствующих постановлений о ликвидации этих РУПов будут направлены в Кабинет Министров РА.

Отдел управления намерен завершить в первом квартале 2019 года оформление арендованных объектов, не внесенных в реестр республиканской собственности

О работе отдела приватизации Госкомимущества в 2018 году отчиталась начальник отдела Асмат Амичба.

В 2018 году проведено три конкурса по продаже республиканской собственности в соответствии с законом «О приватизации республиканской и муниципальной собственности» и Положением о конкурсе. С победителями конкурсов заключены 9 договоров купли-продажи объектов республиканской собственности на общую сумму более 106 млн рублей. Из этой суммы в бюджет страны и Приватизационный фонд поступило около 85 млн рублей.

В республиканский бюджет и Приватизационный фонд также перечислено 18 млн рублей по ранее заключенным договорам.

В итоге, более 103 млн рублей поступило в бюджет.

В 2018 г., по сравнению с 2017 г., количество приватизированных объектов сократилось вдвое.

За несвоевременную оплату Госкомимущество РА в виде санкции, предусмотренной договором, начисляет пени. В 2018 г. начислено в виде пени 74,5 млн рублей. Из них взыскано и поступило в бюджет 33,8 млн рублей.

Сумма задолженностей по договорам купли-продажи объектов, заключенных как ранее, так и в 2018 г., составляет 16,316 млн рублей без учета пени.

На 7 объектов республиканской собственности, по которым выполнены обязательства в полном объеме, соискателям выданы свидетельства о собственности.

Асмат Амичба с сожалением констатировала, что не лучший инвестиционный климат в республике способствует в том числе и тому, что часть инвесторов отказывается от участия в приватизационных процессах как на начальной, так и на последующих стадиях.

Амичба считает, что при рассмотрении вопросов, связанных с приватизацией объектов госсобственности, «необходимо создавать благоприятные условия для привлечения инвестиций, что, в свою очередь, позволит в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе получить отдачу в форме налогооблагаемой базы, создания дополнительных рабочих мест, наполнения рынка отечественной продукцией».

«Нам необходимо направить усилия на госконтроль за ходом проведения приватизации, чтобы уменьшить риски в отношении использования госимущества, безусловной реализации новыми собственниками инвестиционных и иных обязательств, гарантированного получения средств от приватизации в планируемых объемах и в установленные сроки», - подчеркнула начальник отдела приватизации Госкомимущества Асмат Амичба.

В 2018 г. в Абхазии не было ни одного факта приобретения иностранным инвестором объекта госсобственности. Все договора заключены с фирмами, учредителями которых являются граждане Абхазии.

«Что мы продали иностранцам? Никому ничего не продано! Это показатель того, что распространяемые слухи о том, что в Абхазии все продано, не имеют под собой никакой почвы. К сожалению, спрос на собственность в Абхазии со стороны иностранных инвесторов стал ограниченным», - заявил председатель Госкомимущества Вахтанг Пипия.

Сегодня в Абхазии в виду ряда объективных причин нет крупных инвестиционных проектов. Однако Пипия не исключает возможности реализации в ближайшей перспективе трех больших проектов на 500 рабочих мест. По определенным причинам он пока отказывается озвучить, в каких именно сферах будут реализованы эти проекты.

Выступая на заседании коллегии Пипия также сказал о том, как велась работа по анализу некоторых ведомств республиканского значения, таких как «Абхазуниверсалторг», Сухумский физико-технический институт Академия наук Абхазии, Институт Ботаники, НИИ курортологии и др.

«Могу с уверенностью сказать, что у нас есть объекты, которые находясь в собственности государства, никак не оформлены. Считающие же себя хозяевами таких объектов люди, как это у нас часто случается, не имеют никаких подтверждающих документов. Сами же объекты реально не функционируют», - сказал Пипия.

Он назвал объекты, подведомственные «Абхазуниверсалторгу», такие как сухумские рестораны «Амра» и «Амза», ряд объектов в городах Гагра и . Гудаута.

Пипия сообщил, что подготовлено письмо о передаче этих объектов в Госкомимущество.

«Мы, естественно, будем ставить вопрос о подписании инвестиционных соглашений, по которым будем требовать восстановления объектов в течение года или больше, в зависимости от объема вложений», - сказал Пипия.

Пипия также обратил внимание на некоторые договора аренды с мизерными арендными платежами.

«Госимущество должно рационально использоваться и приносить доход государству. А это непонятные цифры, которые я даже не хочу озвучивать. Нельзя заключать такие договора. Нам никто не дал права так разбазаривать госимущество», - заявил В. Пипия.

Руководитель Госкомимущества пообещал, что работа по скрупулезному изучению договоров аренды будет продолжена в этом году.

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