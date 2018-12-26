В АБХАЗИИ ПОДТВЕРЖДЕНО СЕМЬ СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЯ «СВИНЫМ» ГРИППОМ

Сухум. 30 января 2019 г. Абхазия-Информ . Согласно данным государственной санитарно-эпидемиологической службы РА на 29 января .2019 г. в Республике Абхазия подтверждено семь случаев заболевания гриппом штамма H1N1 (т.н. «свиной» грипп). Из них два человека лечатся в Республиканской больнице. Все заболевшие изолированы и проходят необходимый курс лечения.

В рамках контролируемой ситуации больные начали лечение раньше, чем был подтверждён диагноз гриппа H1N1, так как экспресс-диагностика может отнести вирус лишь к одной из групп гриппа, но для точного лабораторного определения его штамма необходимо не менее двух суток.

Медицинские работники провели профилактическую санацию всего окружения больных данным штаммом гриппа. Ведение всех обратившихся с симптомами ОРВИ в лечебно-профилактические учреждения республики осуществляется по схеме лечения вирусных заболеваний.

Не допустить серьезных осложнений, которые несёт за собой свиной грипп H1N1, позволит только своевременное обращение населения к врачам за медицинской помощью.

Профилактические меры, которые должы соблюдать все, это - оксолиновая мазь в носовые ходы, частое мытьё рук, полоскание горла тёплой водой с солью или содой, витаминные препараты групп А, В и С, обильное питье до 2-х литров в день (морсы, чистая, кипяченая или бутилированная питьевая вода).

Министерство здравоохранения РА еще раз подчеркивает, что самым действенным методом борьбы со вспышками сезонного гриппа является лишь своевременная вакцинация.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РА.